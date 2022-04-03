بث مباشر.. صلاة التراويح في الحرم المكي

أدى المصلون اليوم الأحد، صلاة التراويح في الحرم المكي في ثالث أيام شهر رمضان المبارك في الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، في أجواء روحانية.

وبدأ المصلون الجمعة صلاة العشاء وأول صلاة تراويح في المسجد الحرام في أول ليالي شهر رمضان المبارك لهذا العام بعد رفع الإجراءات الاحترازية، في أجواء روحانية وإيمانية مفعمة بالخشوع، وسط تكامل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

إقامة ثالث صلاة تراويح في المسجد الحرام

وفيما يلى بث مباشر لصلاة التروايح فى الحرم المكى

وحددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالمملكة العربية السعودية مدة صلاة التراويح في كل المساجد بالمدن والمحافظات السعودية، بنصف ساعة.

السلطات السعودية تؤكد ضرورة الالتزام بضوابط الاعتكاف

وشملت تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالمملكة العربية السعودية، ضرورة الالتزام بضوابط الاعتكاف، وضرورة مراعاة أحوال الناس في صلاة التراويح، والتأكيد على مؤسسات الصيانة والنظافة بضرورة نظافة المسجد، ومصليات النساء والعمل على تهيئتها.

كما أكدت أهمية رسالة المسجد ودور أئمة المساجد والخطباء في استغلال شهر رمضان بتذكير المصلين والاهتمام بكل ما يساهم في توعيتهم وإرشادهم.

السعودية تسمح بعودة الاعتكاف في المسجد الحرام

وكان الرئيس العام لشؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية عبدالرحمن السديس، أعلن فى الثانى والعشرين من فبراير الماضى، سماح المملكة العربية السعودية، بعودة الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضح السديس أن استخراج التصاريح سيتمّ من خلال الموقع الرسمي للرئاسة، مشيرًا إلى أنَّ الاعتكاف سيكون متاحا في المسجد الحرام والمسجد النبوي بالعشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.