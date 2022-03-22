عاجل .. السعودية تقرر عودة الاعتكاف في المسجد الحرام والنبوي

أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية عبدالرحمن السديس، اليوم، سماح المملكة العربية السعودية، بعودة الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بحسب ما نشرته صحيفة «عكاظ»، في خبر عاجل.

السديس: إتاحة تصاريح الاعتكاف في المسجد الحرام والنبوي قريبا

وقال السديس، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «استخراج التصاريح سيتمّ من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريباً»، مشيرًا إلى أنَّ الاعتكاف سيكون متاحا في المسجد الحرام والمسجد النبوي بالعشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.

وكانت المملكة العربية السعودية علّقت الاعتكاف بالحرمين، في رمضان من العام السابق، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا. لكن مع إلغاء العمل بإجراءات مكافحة كورونا بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجيا.

ورفعت المملكة العربية السعودية، الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، المتبعة منذ عامين سابقين، وذلك في ظل ارتفاع معدلات التحصين في المملكة إلى نحو 99%.

وبحسب صحيفة «عكاظ» السعودية، فقد تضمنت الإجراءات التي رفعتها المملكة، قرار إلغاء التباعد الاجتماعي سواء في الأماكن العامة أو المفتوحة وعلى رأسها المساجد، إلى جانب إلغاء تعليق السفر مع الدول التي مُنع السفر منها أو إليها بسبب الفيروس.

ارتداء الكمامة غير إلزامي باستثناء الأماكن المغلقة

وأكّدت الصحيفة بحسب بيان لوزارة الداخلية السعودية، أنَّ ارتداء الكمامة أصبح غير إلزامي سوى في الأماكن المغلقة فقط، كما تمّ إزالة ملصقات التباعد في المسجدين الحرام والنبوي الشريفين.كما منعت المملكة قرار الحجر الصحي والمنزلي اللذان كانا مقرران قبل زيارتها، كما ألغت قرار المسلحة السلبية، إلى جانب إلغاء تصاريح الصلاة في المسجدين الحرام والنبوي الشريفين، فضلا عن تصريح زيارة قبر النبي.

كما قررت المملكة إجراء تحديثات جديدة على ضوابط أداء العمرة في 2022 لغير المحصنين، مؤكّدة حينها على ثقتها في وعي المواطنين والوافدين ، وذلك شريطة ألا يكون الراغب في أداء العمرة مصاب بفيروس كورونا.

كما لجأت المملكة إلى تخفيض تكلفة أداء العمرة في 2022، بعد الإلغاء الإجراء الإلزامي للمسحة الطبية، ولا الحجر الصحي بأحد فنادق المملكة.