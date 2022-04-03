موعد عيد الفطر 2022 في الإمارات العربية المتحدة.. «كندورة جديدة»

شهد محرك «جوجل» عمليات بحث متزايدة منذ إعلان غرّة شهر رمضان الكريم عن موعد عيد الفطر 2022 في الإمارات، وجاءت نتائج البحث بأنه من المحتمل أن يوافق العيد يوم الأحد 1 مايو، أو الاثنين 2 مايو.

وسيتم تحديد موعد عيد الفطر 2022 في الإمارات بدقة بعد استطلاع هلال شهر شوال، لتبدأ بعدها مراسم الاحتفال واستقبال هذا اليوم المبارك.

موعد عيد الفطر 2022 في الإمارات

ومن المحتمل أن تبدأ عطلة عيد الفطر في الإمارات العربية المتحدة من يوم الاثنين الموافق 2 مايو حتى الخميس الموافق 5 مايو، وذلك وفقاً لظهور هلال شهر شوال أو استكمال شهر رمضان 30 يوماً.

وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت، أمس السبت، أول أيام شهر رمضان الكريم، كحال عدد من الدول العربية والإسلامية حول العالم.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر والأضحى في الإمارات

ويشار إلى أنّ عيدي الفطر والأضحى من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تعم أجواء الفرحة والسعادة في كل مكان، ومن التقاليد الشعبية في دولة الإمارات تنظيم الاحتفالات الشعبية، وعدد من العروض الجذابة والمختلفة، إضافة إلى الألعاب النارية وإنارة كل مكان، وتضج دبي بالاحتفالات وكذلك العاصة أبو ظبي ولا يخلو بيت من الاحتفالات المميزة بمظاهر العيد.

ويحرص جميع أفراد الشعب الإماراتي على ارتداء ملابس العيد والملابس التراثية التي تعبر عن تاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم، كما يتم توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، وتزدحم الأسواق بالمشترين في الأيام الأخيرة من شهر رمضان للحصول على ملابس العيد التي تدخل مزيداً من البهجة إلى القلوب.

وتشمل مظاهر الاحتفال بالعيد شراء الرجال «كندورة جديدة»، وهي عبارة عن ثوب تقليدي أبيض يرتديه الرجال في دول الخليج العربي، مع تعطير الثياب الرجالية باستخدام زيت الجوز والهيل.