تعرف على موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في الإمارات فلكيا

رجح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يتم شهر رمضان 30 يوما، ليكون موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في الإمارات فلكيا يوم الخميس الموافق 13 مايو.

موعد أول ايام عيد الفطر 2021 في الامارات فلكيا

وقال الجروان، إنه من المتوقع أن يولد هلال شهر شوال الثلاثاء 11 مايو الساعة 23:00 مساء بتوقيت الإمارات، ليشاهد مساء الأربعاء ويكون الخميس 13 مايو موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في الامارات فلكيا، وذلك حسبما نقلت عنه جريدة «الإمارات اليوم».

وذكر أنه في آخر أيام شهر رمضان المبارك يبدأ الصوم والفجر الساعة 04:15، والإفطار/ الغروب الساعة 07:01، ويصل طول فترة الصيام خلال هذه الفترة (14:46 ساعة).

وتحتفل الإمارات بعيد الفطر المبارك بطقوس ذات نكهة خاصة، يتميز بها الشعب الإماراتي بما يملكه من تعدد وتنوع ثقافي، إلا أن هذا التنوع بزخمه يجد له روابط وثيقة مع باقي الشعوب العربية والإسلامية، حيث تعم فرحة العيد الأرجاء وتتجلى من خلال ابتسامات الأطفال وتبادل التهاني والزيارات، بحسب تقرير لوكالة أنباء الإمارات.

وتتشابه صور ومظاهر الاحتفاء بعيد الفطر المبارك في مختلف مناطق الدولة فالعادات والتقاليد متقاربة فيما بينها، وأبرزها صلاة العيد وزيارة الأقارب والأصدقاء في مجموعات، والتجمع لتناول الطعام التقليدي مثل الهريس والخبيص واللقيمات والعرسية والبلاليط وغيرها من مظاهر الفرح كأداء الفنون التقليدية وترديد الأهازيج الشعبية في جو تسوده المودة والرحمة والسعادة.

وما زالت مباهج العيد في الإمارات ترتبط بالعادات والتقاليد والموروث الشعبي الذي يحرص عليه الآباء والأسرة عموما، بدءا من الخروج إلى مصليات العيد في الصباح ثم تبادل التهاني والتبريكات بين أفراد المجتمع ومن ثم اجتماع أفراد كل منطقة في مجلس عام أو منزل إحدى الشخصيات المعروفة في الفريج «الحي» يتبادلون خلاله التهاني ويتناولون وجبات العيد الشعبية المتعارف عليها كوجبة الهريس المعروفة والحلوى والقهوة العربية.

وفي وقت العصر تصطف فرق الفنون الشعبية في الساحات والميادين العامة مطلقة أهازيجها بالتزامن مع أدائها الحركي المتميز.