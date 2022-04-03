تعرف على مواعيد عمل فروع we في رمضان.. فترتين صباحية ومسائية

مع بداية شهر رمضان المبارك يبحث مستخدمو خدمات الاتصالات عن مواعيد عمل فروع we في رمضان، حيث تبدأ شركات المحمول فى تغيير مواعيد العمل بها، ويتم تحديد العمل على فترتين، الأولى صباحية تكون قبل الإفطار، والثانية مسائية بعد تناول الإفطار.

مواعيد عمل فروع we في رمضان قبل الإفطار

وتبدأ مواعيد عمل فروع we في رمضان بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا، حيث تفتح الشركة فروعها أمام كافة العملاء لتقديم كل الخدمات.

مواعيد عمل فروع we في رمضان بعد الإفطار

أما مواعيد مواعيد عمل فروع we في رمضان، بعد الإفطار فتبدأ من الساعة الثامنة مساء وتنتهى في حدود الساعة الحادية عشر مساء.

أما العمل فى الفروع يوم الجمعة فيكون بعد صلاة الجمعة ويبدأ من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا، وبعد الإفطار من الساعة الثامنة حتى الساعة الحادية عشر.

أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مواعيد أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك.

وقال الجهاز، إن مواعيد العمل طوال أيام الأسبوع في فروع شركات المحمول تكون من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.

ويوم الجمعة، تكون مواعيد العمل في فروع شركات المحمول من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا، أما مواعيد العمل بعد الإفطار في فروع شركات المحمول فتكون من الساعة الثامنة والنصف مساءً حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، ويوما الخميس والجمعة، من الساعة الثامنة والنصف مساءً حتى الساعة الثانية عشر صباحًا.

وطالب الجهاز من كل شركات المحمول ومشغلي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية، الالتزام بالمواعيد المقررة بتلك المراكز، مطالبا المستخدمين الذين يواجهون أي مشاكل مع الشركات التقدم بشكوى للشركات لحلها، وإن لم يتم حلها فعليهم التوجه للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالشكوى عبر الاتصال بالخط الساخن «155» أو الاتصال عبر تطبيق «واتس آب»، أو التواصل مع الموقع الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.