المصرية للاتصالات تتعاون مع IBM لتنمية مهارات طلاب ومعلمى مدارس WE 

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة «IBM مصر»، لتوفير برامج تدريبية ومهنية معتمدة دوليا لتنمية المهارات المهنية لطلاب ومعلمي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية باستخدام منصة IBM SkillsBuild التعليمية (SkillsBuild.org).

وأكد وزير الاتصالات أنّ البروتوكول يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة لشركة IBM العالمية فى تأهيل طلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية في إطار الحرص على إتاحة فرص تعلم مرنة ومتنوعة، وإعداد جيل من العمالة الفنية يتمتع بمهارات متطورة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم نموذج يتيح الدمج بين التعلم والتطبيق العملي على النحو الذي يمكن من خلاله تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني، مشيرا إلى تطوير وتحويل عدد ست مدارس فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظات المختلفة مزودة بأحدث المعامل التكنولوجية، معربا عن تطلعه التوسع في أعداد المدارس مع التركيز على التخصصات الحديثة ذات الطلب مثل الذكاء الاصطناعي وإنشاء وصيانة شبكات الألياف الضوئية.

تدريب الطلاب والمعلمين بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

وبموجب هذا البروتوكول تقوم شركة IBM بالتعاون مع المصرية للاتصالات بتوجيه وتدريب الطلاب والمعلمين داخل منظومة مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات المختلفة من خلال إتاحة نموذج P-TECH التعليمي ومنصة IBMSkills Build.

تدريب للمعلمين على مبادئ التعليم الفعّال وأحدث الاستراتيجيات ومنهجيات التدريس والبرامج الفنية

كما يوفر البروتوكول تدريب للمعلمين على مبادئ التعليم الفعال وأحدث الاستراتيجيات ومنهجيات التدريس والبرامج الفنية وتدريب الطاقم الإداري على أحدث التطبيقات الإدارية التي ترتكز على استخدام الملفات الإلكترونية وتحليل البيانات وإعداد التقارير للحفاظ على مستوى العملية التعليمية، كما ستشارك IBM في دعم تخطيط المهارات المطلوبة للدراسة من خلال رسم خرائط احتياجات الصناعة.

ومن جانبه؛ قال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: «سعداء بهذا التعاون مع شركة IBM الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المعلومات وشريكنا الموثوق على مدار سنوات، والذي يــؤكد استراتيجيتنا الواضحة نحو سعي الشركة الدائم لتقديم خريج متميز لسوق العمل المحلي والدولي وتدريب المعلمين وفقا لأحدث النظم والمعايير الدولية، لأن دعم التعليم يعد من أهم ركائز المسئولية المجتمعية للشركة إيمانا منها بدوره الحيوي في دعم المجتمع ودعم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر».

بناء مهارات الشباب المصري ودعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وقالت مروة عباس مدير عام شركة IBM مصر: «يسرنا التعاون مع المصرية للاتصالات في بناء مهارات الشباب المصري ودعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية ونقل الخبرات العالمية للكوادر البشرية الشابة وتأهيلها لسوق العمل الحديث وذلك تماشياً مع استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، لافتة إلى حرص شركة IBM على مدار تاريخها الطويل في السوق المصري على الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من خلال قطاع عريض من البرامج والمبادرات للشباب بمختلف المراحل العمرية التي تطبقها الشركة وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

التزام شركة IBM بتنمية مهارات 30 مليون شخص في جميع أنحاء العالم

وقالت «جستينا نيكسون»، نائب رئيس شركة IBM العالمية للمسئولية الاجتماعية: «يعد هذا الإعلان هو أحدث خطوة في التزام شركة IBM بتنمية مهارات 30 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، ويمثل تعاوننا مع المصرية للاتصالات فرصة ممتازة لقيادة تنمية خبرات ومهارات الكوادر البشرية محليًا للمساعدة في إطلاق الفرص الاقتصادية والازدهار».

ويستهدف البروتوكول تدريب أكثر من ألف طالب سنويا من طلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات المختلفة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكثر من 300 معلم وإداري من العاملين بهذه المدارس.

يذكر أنه تم إطلاق مشروع مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية في المحافظات كأول مدارس ذكية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتم تطويرها وتشغيلها وإدارتها من قبل الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتعليم الفني لإقامة نظام تعليمي متكامل قادر على تطوير التعليم الفني في مصر بهدف تحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارة المهنية حتى تواكب المستويات العالمية وتلبي احتياجات سوق الاتصالات من خلال توفير عمالة فنية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليا وعالميا.