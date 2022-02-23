شروط التقديم لوظائف المصرية للاتصالات.. الرواتب تصل إلى 4 آلاف جنيه

يتهافت الكثيرون على التقديم لوظائف المصرية للاتصالات لعام 2022، الذي أصبح متاحاً الآن ودون آجل مسمى، إذ لم تعلن الشركة توقفه في تاريخ بعينه، بينما كشفت مصادر لـ«الوطن» أن «المصرية للاتصالات» تعتزم إجراء مقابلات مع الراغبين في التقديم لوظائف المصرية للاتصالات الفترة المقبلة.

التقديم لوظائف المصرية للاتصالات

ويمكن للخريجين، التقديم لوظائف المصرية للاتصالات، للعمل في عدد من السنترالات برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه، إذ أعلنت الشركة، حاجتها لحديثي التخرج لشغل وظائف خالية لديها، وتشمل وظائف المصرية للاتصالات:

- وظيفة Call Center Agent Billing Account براتب 3 آلاف جنيه في سنترال الدقي، وسيتخصص في الرد على استفسارات العملاء المتصلين.

وظائف المصرية للاتصالات في عدة محافظات

- وظيفة Call Center Agent GSM Account، في سنترال مدينة نصر الحي السادس براتب شهري 3.5 آلاف جنيه، إذ سيتعين عليه الرد على استفسارات العملاء الخاصة بخطوط الموبايل 015.

- كما تتضمن وظائف المصرية للاتصالات وظيفة Technical Support Agent في جميع محافظات مصر، براتب يصل 4 آلاف جنيه شهريًا.

شروط وظائف المصرية للاتصالات

التقديم لوظائف «المصرية للاتصالات» يستلزم توافر عدة شروط هامة للقبول في الشركة، منها أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس حقوق، ويحق له القيد بجداول نقابة المحامين، وذلك لشغل وظيفة قانوني، علماً بأن هذه الوظيفة الشاغرة سيتم اختيار من يشغلها من داخل الشركة، على أن يكون ملمًا باللغة الإنجليزية بما يتناسب مع متطلبات الوظيفة.

تشمل متطلبات «المصرية للاتصالات» لشغل وظيفة قانوني، ألا يقل تقرير تقييم الأداء لآخر عامين عن «B.2»، بالإضافة إلى أن يكون لديه القدرة على التوجيه والقيادة وحل وإدارة الأزمات، مع إجادة العمل تحت ضغوط، وحسن التعامل مع الفريق.

سيحصل المقبول في أي من وظائف الشركة المصرية للاتصالات على عدة مزايا هامة وجذابة، منها إجازة يومين أسبوعيًا، والتمتع بالتأمينات الاجتماعية والصحية، بينما ستكون فترة التدريب مدفوعة الأجر «أون لاين»، وذلك بعد أن تتواصل إدارة الموارد البشرية بالشركة بالمتقدمين لشغل وظائف المصرية للاتصالات لإخطارهم بالقبول.