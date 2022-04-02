مصممة جرافيك إعلان we «رمضان هو هو»: أنجزناه في وقت قياسي

سباق الشاشة الصغيرة في رمضان لا يقتصر فقط على المسلسلات والبرامج، بل سوق الإعلانات دائما يدخل دخل أيضا في منافسة شرسة بتقديم ما هو جديد من أفكار ورؤية توصل مضمون المنتج وفوائده.

«رمضان هو هو هو ... فرحتنا هي هي هي» كلمات أغنية إعلان إحدى شركات الاتصالات، خطفت الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان كريم محمود عبد العزيز أنظار المشاهدين في الإعلان الأخير التي استندت فكرته إلى حقيقة أن فرحة شهر رمضان المبارك دائمة في الماضي والحاضر.

شخصيات في الدراما والسينما

جاءت فكرة الإعلان بالمقارنة بين شهر رمضان منذ عدة أعوام، وبين شهر رمضان الحالي، وذلك بتجسيد الفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنانة ياسمين عبد العزيز، لعدة شخصيات من مسلسلات وأفلام قديمة وحديثة.

وجسد كريم محمود عبد العزيز خلال الإعلان شخصية «عبد الغفور البرعي» والتي مثلها الفنان الكبير نور الشريف في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، و شخصية «حسين» من فيلم الحفيد والذي قام بدوره عبد المنعم مدبولي.

كواليس الإعلان

آيه إبراهيم، أحد المشاركين في تصميم جرافيك الإعلان، روت لـ«الوطن»، كواليس تحضير الإعلان، معبرة عن مدى سعادته بردود الأفعال الإيجابية على السوشيال ميديا خاصة أن الإعلان أعطي إنطباع البهجة : «عشان بيتناول الأفلام والمسلسلات القديمة فكان قريب لقلوب المشاهدين».

وتحدثت «آيه» خريجة كلية تكنولوجيا المعلومات قسم المؤثرات البصرية، عن مدة التحضير للإعلان والتي لم تستغرق أكثر من شهرين : «خلصنا في وقت قياسي وسط أجواء من المحبة مع فريق عمل الإعلان».

وشرحت «آيه» أنه تم اختيار فكرة الإعلان من بين عدة أفكار تم عرضها على الشركة الإعلانات التي بها من قبل مخرج الإعلانات هادي الباجوري، مضيفة أن اختيار الممثلين والشخصيات كان بالتعاون بين الشركة والمخرج.