أشرف صبحي ضيف «النجوم في رمضان» على إذاعة الشباب والرياضة الليلة

يحل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضيفًا الليلة، في برنامج «النجوم في رمضان» من تقديم الإعلامي محمد الليثي، وإعداد عمر مراد، عبر أثير إذاعة «الشباب والرياضة» بالإذاعة المصرية، في حوار رمضاني صريح جدًا، إذ سيناقش صبحي خلال اللقاء كل القضايا المتداولة على الساحة الرياضية، كما سيكشف أسرار وكواليس الرياضة وما ينتظر الرياضة المصرية في المستقبل، إلى جانب ملفات خاصة عن مسيرة وزير الشباب.

جهود الدولة لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية

وسيتطرق وزير الشباب والرياضة، للحديث عن جهود الدولة لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشباب والنشء، من خلال تلك المراكز، إذ تم منذ عام 2018 وحتى بداية العام الجاري تطوير وإنشاء 50 مركز شباب على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تطوير الملاعب الخماسية والقانونية ومتعددة الأغراض لعدد 574 مركزًا.

الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء «2021-2026»

ومن المتوقع أن يكشف الدكتور أشرف صبحي، الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء «2021-2026»، إذ تعد خارطة طريق لتمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وموارد وجهود الحكومة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع كل الجهات العاملة في مجال الشباب من مؤسسات المجتمع المدني، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية، والقطاع الخاص.

وسيتطرق الوزير، خلال الحلقة، إلى أداء منتخب مصر في البطولة العربية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، وكذلك بطولة الأمم الأفريقية، التي خسر فيها منتخب مصر أمام السنغال بالركلات الترجيحية، فضلًا عن أداء ومشوار منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.