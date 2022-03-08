أشرف صبحي: نتمنى انتشار لعبة البادل تنس بين الشباب في مصر

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن استضافة الأحداث الرياضية المهمة أكبر دليل على نجاح الدولة المصرية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الأمن والأمان والاستقرار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة مدينة أو ويست لبطولة البادل تنس الرياضية، اليوم، إنه تم وضع حجر أساس لرياضة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الأندية الجديدة، تم مراعاة إنشاء ملاعب البادل فيها حتى تنتشر بين الشباب، ولدعم وجود هذه الرياضة الجديدة.

تنظيم 48 فعالية رياضية محلية ودولة

وتابع أشرف صبحي: «أسسنا إدارة جديدة بوزارة الشباب و الرياضة، ونظمت مصر أكبر عدد من الدورات والفعاليات الرياضية عالميا، حيث نظمنا حوالي 48 فعالية رياضية محلية ودولية، وهذا بخلاف دخول 40 ناديا قطاعا خاصا خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي أصبح لدينا جيل جديد من المشروعات الرياضية، بفضل رؤية وتوجيه الرئيس السيسي، والذي يسعى دائما لدفعنا لتأسيس بطولات مصرية خالصة، بحيث يصبح لدينا بطولة مصر لكل الرياضات القائم».

العمل على دعم الرياضة والرياضيين

وأوضح أنه يتم العمل على دعم الرياضة ودعم الرياضيين، بالتنسيق مع الاتحادات، حتى يقتحم المطورون العقاريون قطاع إنشاء الأندية، حتى تصبح الرياضة أسلوب حياه لكل المصريين.

من جانبه قال سامي سعد زغلول مطور عقاري، إن إستضافة أوراسكوم للتنمية مصر للبطولة، تهدف لدعم الرياضة والاستثمار في الشباب، مشيراً إلى أن القطاع العقاري المصري نجح مؤخرا في الترويج للرياضة وتوفير أماكن كبيرة داخل المشروعات العقارية لصالح الأنشطة الرياضية.

البادل تنس رياضة جديدة في مصر

وأضاف: «البادل تنس رياضة جديدة في مصر، وننتظر أن تنتشر سريعا بين المصريين، ومن المنتظر أن تقام أول بطولة في مصر الجمعة المقبل، بحضور 70 لاعبا من مختلف دول العالم، ونتمنى أن تجد اللعبة في مصر طريقها للرواج خاصة بين الشباب».

وتابع: «رياضة البادل تشبه رياضة الإسكواش التي دخلت مصر منذ فترة قريبة، ولولا الإعلام ما تحقق لهذه الألعاب النجاح، مصر ستستضيف 4 بطولات دولية ومحلية، خلال العام الجاري، حتى نروج لهذه الرياضة الجديدة».

وأكد أحمد الغتوري رئيس الاتحاد المصري للعبة البادل تحت التأسيس، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، تدعمنا بشكل قوي، كما أن القطاع الخاص أيضا ساهم ويساعد لتنظيم البطولات، التي تروج لممارسة هذه الرياضة في مصر والعالم العربي.

وواصل: «بدأنا تطوير مهارات عدد من المدربين، ونسعى للحلم الأولمبي بإذن الله، وهو حلم لكل مصري، ونتمنى أن يكون لنا دور في هذه الطفرة الرياضية، ونتمنى أن نرى ناشئيء مصر من أبطال هذه الرياضة، المشوار طويل ولكنه بدأ بالفعل، ولن يتوقف في ظل دعم الدولة المصرية والقطاع الخاص وجموع الرياضيين في مصر».