مستشفى سيدي سالم يستقبل مختلف الحالات بعد عامين من تخصيصه لمرضى كورونا

قال الدكتور صلاح زغلول مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ، إن المستشفى عاد لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بعد عامين من تخصيصه كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا.

إنخفاض إصابات كورونا

وأضاف «زغلول»، في بيان له، أنَّه في اطار خطة وزارة الصحة بشأن عودة الخدمات العلاجية مرة أخرى للحالات غير المصابة بفيروس كورونا، وبعد موافقة اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، والدكتورة إلهام محمد محمود وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ على الخطة المقدمة من إدارة المستشفى، وذلك بعد الانخفاض في الحالات المصابة بفيروس كورونا، يتم الآن عودة الخدمات العلاجيه تدريجياً للمستشفى وفقاً لعدة ضوابط.

وأكد «زغلول»، بدء تقديم الخدمة الطبية بغرفة العمليات للحالات العادية غير المصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى تقديم الخدمة الطبية بالعناية المركزة للحالات العادية بقوة 10 أسرّة.

تقديم الخدمات الطبية بالعناية المركزة

وأضاف مدير مستشفى سيدي سالم المركزي، بمحافظة كفرالشيخ، أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بالعناية المركزة للأطفال للحالات العادية غير المصابة بفيروس كورونا بقوة 6 أسرّة، مع حجز الحالات العادية بأقسام الباطنة والأطفال والنساء والتوليد والجراحات المختلفة.

وأشار الدكتور صلاح زغلول إلى تخصيص مبنى منفصل خاص بالعزل للحالات المصابة بفيروس كورونا، مع استمرار تقديم الخدمة الطبية بالعيادات الخارجية بالمستوصف الطبي بمسجد الوحدة، تحت إشراف إدارة المستشفى، وتقديم خدمة لقاح فيروس كورونا داخل المستشفى.