ذكر اسمه في الاختيار 3.. أبوإسماعيل زوَّر في مستندات رسمية ليحصل على الرئاسة

خلال عرض الحلقة الثانية من مسلسل «الاختيار 3»، ظهر اسم حازم صلاح أبوإسماعيل في المسلسل، ضمن أحداث المسلسل الذي تدور أحداثه حول فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وتقدم «الوطن» الأحكام التي صدرت ضد حازم صلاح أبوإسماعيل.

كان حازم صلاح أبوإسماعيل، تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الماضية، وخلال ذلك قدم إقرارا رسميا أثبت فيه خلافا للحقيقة، وهو عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية.

وخلال تحقيقات النيابة، أقر حازم صلاح أبوإسماعيل، أنه هو الذي حرر الإقرار وقدمه بنفسه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في العام الماضي ضمن أوراق الترشح.

السجن لمدة 7 سنوات

وفي 16 أبريل من عام 2013 قضت محكمة الجنايات بحبسه لمدة 7 سنوات عما أسند إليه من تهمة التزوير في مستندات رسمية، وكان ذلك يتمثل في الإقرار المقدم منه ضمن أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2012 والذى أثبت فيه خلافا للحقيقة والواقع، عدم حمل والدته لجنسية أى دولة أجنبية، مع علمه بحملها جنسية الولايات المتحدة الأمريكية.

تقديم أوراق ترشحه للرئاسة

وكان حازم صلاح أبوإسماعيل قد تقدم بأوراق ترشيحه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وقدم إقرارا محررا بخط اليد ومذيلا بتوقيع له أجراه أمام أمين عام لجنة الانتخابات، بأن والده صلاح أبوإسماعيل محمد عبدالرحيم ووالدته نوال عبدالعزيز عبدالعزيز نور مصريان الجنسية ولم يحملا جنسية أخرى.

وبالاستعلام بالوسائل الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، فقد أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بكتابها المؤرخ فى 6 أبريل 2012 والمبصوم بالخاتم الضاغط والخاتم المائى، ومذيل بتوقيع حى للمختص، بأن المدعوة نوال عبدالعزيز نور المولودة بتاريخ 3 نوفمبر 1946 «والدة المتهم»، قد اكتسبت الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006، وأنها حصلت على جواز سفر أمريكى يحمل رقم 500611598، وأنها قامت بالتصويت فى انتخابات الرئاسة الأمريكية باعتبارها مواطنه أمريكية فى 15 يناير 2008.

السجن 5 سنوات

وخلال يوم 29 يناير من العام 2017، قضت محكمة الجنايات بالسجن لمدة 5 سنوات لحازم صلاح أبوإسماعيل، و5 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب«حصار محكمة مدينة نصر»، وبالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا لعدد 11 متهما آخرين، وذلك بعدما وجهت لهم النيابة العامة جرائم الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع عدد من أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل أحد المتهمين الذي كان يدعي أحمد محمد عرفة وقد بلغوا مقصدهم من ذلك بإصدار قرار إخلاء سبيله في 19 ديسمبر من عام 2012.

وفي الرابع من شهر مايو عام 2019، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من حازم أبوإسماعيل والمحكوم عليه في قضية «حصار محكمة مدينة نصر»، وأيدت حكم سجنه 5 سنوات، وأيدت إدانتهم في حكم نهائي بات غير قابل للطعن عليه مرة أخرى.