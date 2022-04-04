عاجل.. دينا الشربيني تعترف بانفصالها عن عمرو دياب لأول مرة: إنسان ناجح

تحدثت الفنانة دينا الشربيني لأول مرة عن انفصالها عن الفنان عمرو دياب، وذلك خلال حديث لها مع الإعلامية شيرين عرفة في أولى حلقات برنامج «أدينا بندردش»، والذي يعرض عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

دينا الشربيني: عمرو دياب انسان محترم جدا

قالت دينا الشربيني عن انتقادات الجمهور لعلاقتها بعمرو دياب: «النقد كان غير إنساني، وأنا عامةً لا أركز على انتقادات الجمهور بسبب مشكلة قديمة في حياتي، ولكن كل ما يهمني هم أهلي».

وأضافت: «بعد الانفصال تعبت بصورة كبيرة، وأثناء وجودي في مهرجان الجونة، قمت بعمل دايت قوي وعلى إثره ساءت حالتي الصحية وتم نقلي لمستشفى الجونة هناك».

وأشارت إلى أنها دوما تشعر بأن الله يحبها ويحميها من أي مشاكل تتعرض لها.

دينا الشربيني: أشعر دوما بحب الله لي

وعن سبب رفضها الدائم عن الحديث عن علاقتها بعمرو دياب وسبب الانفصال قالت: «من البداية لم يكن أحد مننا يتحدث عن العلاقة لأنها علاقة تخصنا، وبعد الانفصال لم يعد لي الحق الحديث عن حياة شخص آخر ليس لي علاقة به».

وأكدت أن عمرو دياب إنسان محترم للغاية وناجح في حياته، مؤكدة أن كل منهما سيظل يتذكر الأيام الجميلة التي عاشها مع الآخر.

وسخرت دينا الشربيني خلال اللقاء من الشائعات التي دارت عنهما، ومنها الحمل، قائلة: «الناس خلوني حامل 4 مرات»

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان ارتبط بدينا الشربيني خلال الفترة من 2017 إلى 2020، حيث كان الاثنان يرفضان تماما تأكيد العلاقة أو نفيها خلال فترة الارتباط.