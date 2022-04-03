نجوم إعلانات رمضان.. عمرو دياب الأكثر ظهورا وياسمين عبدالعزيز مفاجأة

لم يعد الموسم الرمضاني قاصرًا فقط على المسلسلات الدرامية التي تتنافس مع بعضها البعض، إذ دخلت الإعلانات، مؤخرًا، داخل ساحة المنافسة الرمضانية، وأصبح الجمهور ينتظرها بشدة لسماع العديد من الأغاني المختلفة، خاصًة أنهم يستعينوا بأهم نجوم الفن والرياضة والغناء، المحبوبين داخل الوسط الفني.

وخلال هذا الصدد يستعرض «الوطن»، أبرز إعلانات رمضان 2022:

عمرو دياب

يُعد الفنان عمرو دياب، هو الأكثر ظهورًا، خلال إعلانات رمضان 2022، إذ تصدرت أغنيته «السر»، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما حصلت على مشاهدات عالية خلال فترة طرحها القصيرة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

تامر حسني

كما ظهر الفنان تامر حسني، في إعلان لأحد المجتمعات السكانية الجديدة، بالتعاون كلًا من إليسا، يسرا، نيللي كريم، بالإضافة إلى عدد من الرياضيين من بينهم عماد متعب نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق والإعلامي سيف زاهر وأحمد داش وهدى المفتي وأسماء جلال وميس حمدان.

محمود العسيلي

ولأول مرة لا يغني الفنان محمود العسيلي، لبنك مصر، إذ قدم على مدار 4 سنوات على التوالي، 4 أغانٍ لبنك مصر، استطاعت أن تحقق صدى كبيرًا، خلال فترة عرضها، وكانت تلك الأغنيات تحمل اسم «انت تقدر»، «ابن مصر»، و«انت استثنائي»، و«أنا الممكن».

شيرين عبدالوهاب

وقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية بنك مصر في رمضان 2022، والتي تحمل اسم «معافر»، ولكن شاركها محمود العسيلي في هذا العمل الغنائي، عن طريق تلحين الأغنية، التي تُعد من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وتوزيع نابلسي.

ياسمين عبد العزيز

وجذبت الفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الجمهور، خلال ظهورها مع كريم محمود عبد العزيز، في إعلان لإحدى شركات الإتصالات، وجسد الثنائي ياسمين وكريم، عددًا من الشخصيات المميزة، التي نالت على إعجاب الجمهور، إذ قدم «كريم»، دور عبد الغفور البرعي في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، وشخصية عبدالمنعم مدبولي في فيلم «الحفيد»، أما عن «ياسمين»، فجسدت دور كريمة مختار، وشريهان في الفوازير.