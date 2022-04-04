رئيس صربيا يفوز في الانتخابات: سأحافظ على علاقات الشراكة مع موسكو

شهدت عدة دول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث مهمة على الساحة السياسية فيها، وكان من أبرزها فوز ألكسندر فوتشيتش، الرئيس الحالي في صربيا في الانتخابات العامة ما يمهد الطريق لفوز الحاكم لـ البلاد منذ نحو 10 سنوات، بولاية رئاسية جديدة، فيما شهدت باكستان، قرارا رئاسيا يقضي بتكليف عمران خان الاستمرار في منصبه كرئيس للوزراء، حتى تعيين رئيس للحكومة الانتقالية في البلاد.

وأعلن فوتشيتش تحقيق فوز ساحق في الانتخابات التي شهدتها صربيا، أمس الأحد، وقال الرئيس الصربي، في خطاب الفوز، إنه حصل على 2245000 صوت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه حصد قرابة 60% من الأصوات.

وأكد رئيس صربيا، أن «بلجراد» ستسعى للحفاظ على علاقات الشراكة والصداقة مع «موسكو».

وكان مركز «إبسوس» للأبحاث ومركز «الانتخابات الحرة والديمقراطية»، أشارا في بيانات، إلى أن فوتشيتش قائد تحالف «معا يمكننا فعل كل شيء» فاز بنتيجة 59.8%، وفي المركز الثاني جاء الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة الصربية زدرافكو بونوس عن تحالف «متحدون من أجل نصر صربيا» بنسبة 17%، وفي المركز الثالث ميلوس يوفانوفيتش بنسبة 5.8%.

تحالف «معا يمكننا فعل كل شيء» يحصل على 43.6% من الأصوات

وتقدم تحالف «معا يمكننا فعل كل شيء»، بقيادة الحزب «التقدمي الصربي» الحاكم بقيادة فوتشيتش بقوة في الانتخابات البرلمانية، وحصل على 43.6% من الأصوات وفي المرتبة الثانية جاء ائتلاف «متحدون من أجل نصر صربيا» بزعامة مارينيكا تيبيتش 12.9%، في المرتبة الثالثة تحالف بزعامة الحزب الاشتراكي الصربي إيفيكا داتشيتش بنسبة 11.6%.

نجاح غير المتوقع لـ اليمين المتطرف في انتخابات صربيا

بدورها، أشارت مجلة «بولتيكو في نسختها الأوروبية، إلى النجاح غير المتوقع لليمين الصربي المتطرف في الانتخابات، وسيمثل حزبا «دفيري» و«حراس القسم»، في برلمان البلاد بعد حصول كل منهما على ما يقرب من 4 % من الأصوات.

وفي باكستان، أصدر رئيس باكستان الدكتور عارف علوي، قرارا يقضي بتكليف عمران خان الاستمرار في منصبه كرئيس للوزراء، حتى يُعين رئيس للحكومة الانتقالية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

عربيا، قال مصدر عراقي مطلع، أمس الأحد، إنه تم نقل رئيس «ائتلاف الوطنية» اياد علاوي إلى الأردن، مضيفا في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن السياسي العراقي في صحة مستقرة، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، زار في وقت سابق،، علاوي بعد تدهور حالته الصحية، في أحد مستشفيات عاصمة البلاد «بغداد».