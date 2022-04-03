البرلمان يرفض طلبات الإطاحة بـ رئيس وزراء باكستان: «غير دستوري»

تصدر رئيس وزراء باكستان عمران خان، محركات البحث، ووسائل التواصل الاجتماعي، بعد قيام مجموعة من نواب المعارضة في البرلمان الباكستاني، بتقديم طلب لسحب الثقة من «خان»، وهو ما رد عليه رئيس وزراء باكستان، بأن وراء الأمر «مؤامرة خارجية تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية».

البرلمان يرفض الإطاحة بـ رئيس وزراء باكستان

ورغم الطلب الذي تقدم به نواب المعارضة في البرلمان الباكستاني، لسحب الثقة من رئيس وزراء باكستان، إلا أن البرلمان الباكستاني قام برفضه، منذ قليل، بل وإلغاء جلسة التصويت، وهو ما أرجعه نائب رئيس البرلمان إلى أنه أمر غير دستوري، لتتبدل الأماكن ويطالب بعدها رئيس الوزراء «خان» الرئيس الباكستاني بضرورة حل البرلمان، بحسب ما نقله موقع «العربية».

وقبل تحديد موعد جلسة التصويت على سحب الثقة من رئيس زراء باكستان، بيوم، خرج «خان» في بث تليفزيوني، مطالباً أنصاره بضرورة الخروج في مظاهرات احتجاجية لدعمه، مجيباً على جميع الأسئلة التي تلقاها من المواطنين في بث تليفزيوني مباشر.

مظاهرات لدعم رئيس وزراء باكستان

واستجاب العشرات، لدعوة رئيس وزراء باكستان عمران خان، حيث توجهوا إلى عدة شوارع كان أبرزها مدينة كراتشي، التي تعد ثاني أكبر مدن باكستان، وذلك قبل بداية الجلسة صباح اليوم، التي انتهت برفض المقترح المقدم من نواب المعارضة لعدم دستوريته.

الاستجابة لمطالب رئيس وزراء باكستان بالخروج إلى مظاهرات لدعمه، قابلها انتشار لقوات الشرطة بشكل كثيف في الشوارع، كما حذرت المخابرات الباكستانية من اللجوء إلى أي عمليات عنف أو عمليات تخريبية أو اسنهداف للمعارضة الباكستانية.

واتهم عمران خان، الولايات المتحدة الأمريكية، بالوقوف وراء دعوة المعارضة للإطاحة به واصفاً الأمر بأنه «مؤامرة»، وهو الأمر الذي نفته «واشنطن» على لسان مديرة الاتصالات في البيت الأبيض كيت بيدينجفيلد، مؤكدة أن الأمر لا يعدو كونه «مزاعم»، أطلقها رئيس وزراء باكستان.