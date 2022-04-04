موسكو: سنعيد فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من ماريوبول الأوكرانية

أعلنت وزارة «الدفاع الروسية»، أن «موسكو» ستعيد فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من مدينة «ماريوبول» الساحلية الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، أعلنت قيادة العمليات الشمالية الأوكرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن القوات الأوكرانية، حررت 3 قرى أخرى في منطقة تشيرنيهيف: «كوليتشيفكا» و«يهيدني» و«إيفانيفكا»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

كندا تدين عمليات القتل الفظيعة في «بوتشا» الأوكرانية

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن يجب محاسبة روسيا على قتل المدنيين في «بوتشا» شمال غربي «كييف»، وأدان المسؤول الكندي، عمليات القتل الفظيعة والمروعة للمدنيين في المدينة الاوكرانية.

وحمل «ترودو» موسكو مسؤولية مقتل المدنيين في أوكرانيا، وفي وقت سابق اتهمت «كييف»، الجيش الروسي بارتكاب مذبحة متعمدة بحق المدنيين في مدينة «بوتشا» إضافة إلى فظائع أخرى في المناطق المحررة.

وأكد المدعي العام الأوكراني العثور على 410 جثث لمدنيين في أراض استعادتها ​القوات الأوكرانية​ قرب ​كييف. ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول الإغاثة المحلي في مدينة ​بوتشا​ الأوكرانية، سيرهي كابليتشنيعثر، تأكيده بأنه "عثر على 57 جثة في ​مقبرة جماعية​ في بوتشا قرب ​كييف​ بعدما حررتها ​القوات الأوكرانية​ هذا الأسبوع".

وأمس الأحد، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنشاء آلية خاصة للتحقيق في جرائم «موسكو» في بلاده، موضحاً أن الآلية ستضم خبراء محليين ودوليين ومحققين ومدعين وقضاة.

زيلينسكي: الغرب سيفرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا

ووعد زيلينسكي، في فيديو، بمعاقبة كل شخص مسؤول بعد العثور على عشرات الجثث في مدينة «بوتشا»، مشيرا إلى أن الغرب سيفرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب قتل المدنيين في «بوتشا» ومدن أوكرانية أخرى.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن العقوبات ليست عقابا كافيا.