علوم القاهرة تحصل على الأيزو في إدارة المؤسسات التعليمية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية العلوم على شهادة الأيزو (ISO 21001:2018) في إدارة المؤسسات التعليمية من المجلس الوطنى للاعتماد إيجاك EGAC وذلك تطبيقًا لمعايير الجودة العالمية وفقًا للمواصفات الدولية.

الخشت: توفير كافة احتياجات كليات الجامعة ومراكزها طبقا للمعايير الدولية

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية كافة طبقًا للمواصفات والمعايير الدولية في جميع كلياتها وإداراتها ومراكزها، وتوفير الاحتياجات والإمكانيات اللازمة لدعمها من أجل الحصول على شهادات الأيزو بما يتناسب مع التحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.

ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، إن الكلية تحرص باستمرار على الارتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة التنافسية، تنفيذا لاستراتيجية الجامعة، مشيرًا إلى أن كلية العلوم استقبلت الشركة المانحة لعمل المراجعات الخارجية، وأوصت بمنح شهادة ISO 21001:2018 لإدارة المؤسسات التعليمية.

عميد علوم القاهرة: استمرار الارتقاء بمستوى الكفاءة

جدير بالذكر، أن معظم كليات ومعاهد جامعة القاهرة حصلت على الاعتماد القومي للجودة أو تجديد الاعتماد، وإحداث الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء الإداري والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.

وفي السياق ذاته، تنتظم الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.