جامعة القاهرة وهيئة قضايا الدولة تكرمان رئيس المجلس القومي للمرأة

كرمت جامعة القاهرة، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية، والتي شهدت تكريم عدد من السيدات ممن لهن إسهامات بارزة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، الدكتورة، ونواب رئيس جامعة القاهرة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب، وممثلو هيئة قضايا الدولة.

جامعة القاهرة تشيد بدور المجلس

وقال «الخشت»، إن المجلس القومي للمرأة بذل جهودًا كبيرة ومنتجة في السنوات الأخيرة للقضاء على التمييز، وتمكين المرأة، وفتح المسارات والمجالات المختلفة أمامها، وهي جهود مثمرة وإنجازات ونتائج متحققة على أرض الواقع.

تغيير الصورة عن المرأة المصرية

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن ما تفعله الدولة المصرية في ملفات حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الفئات المهمشة والأقليات، نابع من إيمان الإرادة السياسية بالمرأة وحقوق أي طائفة من الطوائف؛ وليس نتيجة أي نوع من الضغط.

وأشار إلى أن مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري الذي أُطلق منذ أكثر من 4 سنوات استطاع تغيير مفاهيم وتصورات المجتمع الجامعي عن المرأة من خلال السُبل العلمية والعملية الممنهجة، لأن بداية التغيير نحو المساواة ونحو تعزيز قيم العدالة تبدأ بتغيير الأفكار، موضحًا أن هذه الصورة المغلوطة تحتاج إلى أن تتحول للنظر إلى المرأة كإنسان مما يساعد على تغيير الكثير من السلوكيات.

إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعة

ولفت إلى أن الجامعة أنشأت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ووضع استراتيجية لعملها وفقًا لـ3 محاور، أبرزها محور التوعية لمنتسبي الكليات بقضايا العنف ضد المرأة وكيفية مجابهته و أشكاله، والأمر الثاني يتمثل في محور الدعم النفسي والقانوني من خلال وضع آلية للشكاوى داخل الكليات بالجامعة، مع التىحقيق في الشكاوى من خلال الشؤون القانونية للجامعة، والمحور الثالث يتمثل في التمكين؛ بهدف تمكين الفتاة من الدفاع عن نفسها.

جدير بالذكر أن الدكتورة مايا مرسي هي سياسية مصرية متخصصة في السياسة العامة، وهي أصغر سيدة تتولى منصب المجلس القومي للمرأة، وعملت رئيسًا إقليميًا لقسم النوع الاجتماعي بالمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك، والمركز الإقليمي في عمان قبل أن تتولى منصب المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وعُرفت بأنها واحدة من أفضل خبراء السياسة العامة حول النوع الاجتماعي في مصر والعالم العربي.