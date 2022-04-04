قاعات جديدة بمتحف الحضارة احتفالاً بمرور عام على نقل المومياوات

احتفت وزارة السياحة والآثار بمرور عام على نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية وافتتاح قاعته الرئيسية بعد الحدث التاريخي الذي شهده العالم في 3 أبريل 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال العام شهد متحف الحضارة 800 ألف زيارة من جنسيات من مختلف أنحاء العالم، ويُنتظر أن يتم خلال الأسابيع المقبلة افتتاح قاعة النسيج عبر العصور، والانتهاء من قاعة العاصمة داخل الهرم الزجاجي التي تؤرخ لعواصم مصر.

فعاليات وأحداث مهمة في المتحف القومي للحضارة المصرية

وقال مصدر بالمتحف القومي للحضارة المصرية إن الفترة الماضية منذ افتتاح المتحف رسميًا شهدت العديد من الفعاليات والأحداث المهمة، منها افتتاح قاعة المومياوات رسميًا بعد 15 يومًا من عزل المومياوات ومعالجتها للحفاظ عليها في بيئتها الجديدة بالقاعة التي تنقل الزوار لعالم مقابر قدماء المصريين بالبر الغربي بالأقصر، كما تمت إضافة قطع أثرية لسيناريو العرض المتحفي للقاعة الرئيسية للمتحف وتحديث بعض بطاقات الشرح وإضافة المزيد من الوسائط المتعددة للتعريف بالمتحف، خاصة للفئات ذوي القدرات الخاصة في زياراتهم للمتحف.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من قاعتي عرض تضافان لسيناريو العرض المتحفي هما قاعة النسيج، التي تروي تاريخ صناعة النسيج المصري عبر العصور المختلفة، وهي القطع التي تم نقلها من متحف النسيج بشارع المعز ليكون مقرها الجديد متحف الحضارة المصرية.

1000 قطعة من النسيج وقاعة مالتي ميديا

وتضم القاعة مجموعة فريدة تزيد على 1000 قطعة أثرية مصنوعة من النسيج بخلاف مجموعة من التماثيل واللوحات التى تحكي قصة الأزياء عبر العصور المختلفة وكل ما يتعلق بصناعة النسيج ابتداءً من العصر الفرعوني مرورًا بالعصور اليونانية الرومانية والبطلمية والقبطية والإسلامية حتى ننتهي بعصر الدولة الحديثة متمثلة في دولة محمد علي.

أما القاعة الثانية التي ستتوج العرض المتحفي لمتحف الحضارة المصرية ويُتوقع لها أن تكون قبلة الزوار لموقعها المتميز داخل الهرم الزجاجي على ارتفاع 15 مترًا أعلى مبنى المتحف، وتحمل اسم «متحف العاصمة» وتحوي قطعًا أثرية ولكن سيكون العرض معتمدًا على أساليب العرض الحديثة ثلاثية الأبعاد.