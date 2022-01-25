رئيس قطاع المتاحف: الزيارات زادت بعد موكب المومياوات

قال الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، إن متحف عواصم مصر في العاصمة الإدارية متوقف افتتاحه على افتتاح مدينة الفنون في العاصمة الإدارية وسيكون الأمر مفاجأة للمصريين عند افتتاحه، مؤكدا أن الأمة المصرية لم تتفتح مثل هذا الأمر من قبل وسيستمع الجميع بالمحتوى، وهو الأول من نوعه، حيث سيحكي تاريخ عواصم مصر منذ 3000 سنة قبل الميلاد ويمر بالعاصمة منف والتي كانت أول عاصمة لمصر.

المتحف اليوناني الروماني

وأضاف «عثمان» خلال استضافته في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «DMC» ، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن مصر المتحف اليوناني الروماني وهو من أول المتاحف المبنية في مصر، ويرصد دخول اليونانيين إلى مصر ويعكس مدرسة الإسكندرية في الصناعة والأدب ويضم تماثيل وقطع فنية مختلفة، مبينا أن هناك توجها في الدولة من أجل تشجيع الأشخاص على زيارة المتاحف، خاصة أن نسب الزيارة ارتفعت بعد موكب المومياوات الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث زاره نحو 25 ألف بعد الموكب.

انتظار لافتتاح المتحف المصري الكبير

وأشار رئيس قطاع المتاحف، إلى أن هناك انتظارا لافتتاح المتحف المصري الكبير ولكن موعد افتتاحه مرتبط بانتهاء الوباء وهذا حدث عالمي وسيتم عرض كل قطع توت عنخ آمون، ويضم المتحف نظام إضاءة دقيق وسيوجد فاترينات عرض جديدة من أجل إظهار الجانب الجمالي في القطعة، مبينا أن العائد الجمالي أمر مهم حاليا وليس مجرد عرض للقطعة الأثرية فقط، مؤكدا أن اليابان بها وعي كبير ويتم تشجيع طلاب المدارس على زيارة المتاحف ويتم حاليا ربط المناهج الدراسية بالمتاحف والرحلات الخاصة بالطلاب في مصر للمتاحف تكون مجانية ونعمل حاليا على تشجيع ذوي القدرات الخاصة على زيارات المتاحف.