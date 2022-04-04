حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

نفذت مختلف الوحدات المحلية في محافظة كفر الشيخ، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بسرعة إزالة التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف رئيس المركز والمدينة، حملة للتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع انواعه والتعديات علي الارض الزراعيه وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعد في المهد.

إزالة تعديات في الحامول وقلين وبيلا

وأسفرت حملة قادها رضا الشربيني، رئيس قرية الأبعادية، التابعة لمركز الحامول، عن إزالة فورية في المهد عبارة عن مبني بالبلوك الأبيض بمساحة 120 متر بناء مخالف بدون ترخيص، وقد تم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه حتى مستوى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

بينما نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا برئاسة جمال ساطور، حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، ما أسفر عن إزالة عدد من المخالفات، وتم هدم البناء المخالف حتى سطح الأرض وتحرير محاضر للمخالفين.

تحرير محاضر ضد المخالفين

بينما نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بلطيم، حملة لإزالة تعد بنطاق الوحدة المحلية بقرية الشيخ مبارك، ما أسفر عن إزالة التعدي على قطعة أرض زراعية وتحرير محضر للمخالف.

بينما شهدت الوحدة المحلية بمركز ومدينة قلين، برئاسة فادي شميس، رئيس المركز والمدينة، إزالة عددا من التعديات بنطاق القرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، فيما شدد على رؤساء القرى بعدم التهاون في التعديات وسرعة إزالتها في المهد بالتنسيق مع قوات الشرطة.