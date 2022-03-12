تنفيذ 18 قرار تعد على مساحة 2000 متر أراض زراعية في الحامول

تمكنت حملة مكبرة بالحامول من تنفيذ 18 حالة تعد على أملاك الدولة، ضمن الموجة 19، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بالتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعد في المهد.

جاءت الحملة برئاسة عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، بالتعاون مع مديرية الأمن بحضور اللواء عماد موسي، مساعد مدير أمن كفر الشيخ حكمدار المحافظة، ولواء هشام مطر، مساعد مدير الأمن، ولواء عبد العزيز سليم، مساعد مدير الأمن قائد فرقة الحامول، وعميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، وعقيد هيثم عبد المقصود رئيس فرع البحث الجنائى، ومقدم محمد أبو شعيشع، رئيس مباحث الحامول.

من جانبه، قال رئيس مدينة الحامول في كفر الشيخ تمكنت الحملة من تنفيذ 18 قرار تعد على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 2000م عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية ومباني بالبلوك، وقد تم تنفيذ الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، وتسليم الأرض خالية لجهات الولاية خالية من أي تعد.

كفر الشيخ لا تهاون فى ملف التعديات على أملاك الدولة

وأشار «القصيف» في بيان إلى أنه لا تهاون فى ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ولا تراجع عن استرداد حق الدولة، مؤكدًا أنه لن يتم إغفال أى تجاوزات خلال الموجة 19، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ «19» لتذليل معوقات العمل أولا بأول.

متابعة موقف تنفيذ قرارات الإزالة

وتتابع غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميًا موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة، موجهًا بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة انطلقت مرحلتها الأولى خلال شهر يناير الماضي، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 6 إلى 26 فبراير، فيما تستمر المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 الشهر الحالي.