حملات موسعة لإزالة التعديات في 4 مدن بكفر الشيخ

تابع محافظ كفر الشيخ، اليوم الأر بعاء، حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لإرتكاب مخالفات.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، والتي أسفرت عن إزالة 6 حالات تعدٍ علي الأرض الزراعية، بمساحة 856م، بالإضافة الي إزالة 11من مكامير الفحم بقرية الفقهاء القبلية، وتمت الإزالة كاملة حتي سطح الأرض، تزامنًا مع إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتعاون وبالتنسيق الكامل مع قوات الشرطة.

كما تابع العميد محمد فوزي قناوي، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة المكبرة لرفع الأشغالات، وإزالة التعديات ومتابعة الإنضباط بالطريق العام، حيث تم إزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة والطريق العام بالمدينة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، بالتنسيق وبالتعاون المشترك مع الأجهزة الأمنية.

وأوضح اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، انه يتابع أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، ووقف استنزاف الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة 3 حالات تعدٍ الارض الزراعية، بمساحة495 م، بزمام قرية كفر مجر " الصافية "، وتمت الإزالات كاملة حتي مستوي سطح الأرض، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وقسم الازالات.

كما تابع علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، بقري شباس عمير، والحصة، وكفر المرازقة، والمنشأه الكبرى، بالتنسيق وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومديرية الأوقاف، والرى، والزراعة، وتمت الازالات كاملة وحتي مستوي سطح الأرض، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة علي المخالفين.