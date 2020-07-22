حملة لإزالة التعديات على الطريق الدولي بكفر الشيخ

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه اللواء خالد عزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ الجديد، اليوم، حملة مكبرة؛ استهدفت إزالة التعديات الواقعة على حرم رافد الطريق الدولي "كفر الشيخ - بلطيم".

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالتعديات الواقعة على أملاك الدولة حتى سطح الأرض، مشددًا على تنفيذ القانون على الجميع بكل حسم وحزم.

يأتي هذا في إطار متابعة الموجة 16 لاسترداد أراضي الدولة، وإزالة جميع التعديات تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.