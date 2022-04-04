الجمهور يدعو ياسمين عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز لتقديم فوزاير: إيه البهجة دي كلها

حظي إعلان ياسمين عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز لصالح إحدى شركات الاتصالات، بردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية، كما تصدّر «تريند» موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حتى أن بعض الجمهور دعاهما إلى تقديم فوازير معًا.

ياسمين عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز قدموا 8 شخصيات في دقيقتين ونصف

وجسّد الثنائي ياسمين عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، خلال الإعلان، نحو 8 شخصيات كوميدية، بعضها يُحاكي عدد من الشخصيات الفنية الشهيرة، مثل عبدالغفور البرعي، وشخصية عبدالمنعم مدبولي في فيلم «الحفيد»، وذلك بشكل ساخر.

وتوالت تعليقات إيجابية عدّة، على تعاون الثنائي ياسمين عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، إذ قال أحد المتابعين: «ياسمين وكريم لازم يعملوا مسلسل كوميدي أو فوازير.. يا الله المصريين وإعلاناتهم بمكان تاني.. والله أنا طول الإعلان مبتسمة كنت وعيوني هيك».

متابع: ملكة الإعلانات ياسمين بحركاتها وروحها الجميلة

وأشاد البعض باختيار الثنائي ياسمين عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز للإعلان سويا، إذ كتب متابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «إعلان جميل وبالذات أنكم جبتوا ياسمين وكريم دمهم خفيف»، فيما قال آخر: «ياسمين ما شاء الله زي العسل وجميلة.. وكريم برضه مبهج»، وأكّد ثالثا: «ملكة الإعلانات ياسمين بحركاتها وروحها الجميلة تخطف القلب.. لأ هي هي هي وحش الكون».

وأبدى أحد المتابعين إعجابه الشديد بهذا الإعلان: «إيه الجمال والبهجة دي بجد رجعتونا تاني للأيام زمان أفضل إعلان لحد دلوقتي»، فيما قال آخر «ما شاء الله ياسمين عندها كاريزما تخليك تفرح لمجرد إنك بتتفرج عليها الإعلان قمر وياسمين قمرين».

كما استعرضت إحدى المتابعات الشخصيات التي جسّدتها ياسمين عبدالعزيز، في الإعلان: «جسدت في دقيقتين 8 شخصيات، الشعبية والأرستقراطية والروشة والكيوت والشعنونة والست اللتاتة.. مش هتلاقوا حد متنوع كده زيها».

كما اقترح الفنان عمرو عبدالعزيز، أنّ يتعاون الثنائي ياسمين عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، في مشروع فوازير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إعلان ياسمين عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز حالة من البهجة كدة.. دويتو يعمل فوازير رمضان وتطلع جامدة بس».