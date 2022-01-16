عمر كمال يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز على طريقته الخاصة

شارك الفنان عمر كمال، اليوم، جمهوره، بصورة له من حفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، المقام حاليا.

عمر كمال: ياسمين عبد العزيز النجمة القمر

ونشر كمال، صورة تجمعة بياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، عبر حسابه على فيس بوك، معلقا عليها: «عيد ميلاد النجمة القمر ياسمين عبد العزيز».

يذكر أن عمر كمال، طرح مؤخرا، أغنية أنتي قلبي، مع الفنانة شيماء المغربي.

كلمات أغنية أنتى قلبي

أنتي قلبي وربنا نستيني العكننة

تخنقيني تعصبينى مش هتمشي من هنا

كل حاجة في دنيتي

أنتي أصلا ضحكتي

بالأمانة أنتي الأمانة

نفسي أخد فرصتي

متيجي لحظة جنبي وتخش قلبي

دا أنت اللي شاغل البال

حبيبي بس أنت من غير أنت

فلتة وعجبنى يا غزال

وكشف عمر كمال منذ فترة قريبة، عن بوستر أغنية أنتي قلبي، وظهر فيه هو وشيماء المغربي، وعلق عليه: «مفيش مبروك»، ما جعل البعض يظن أنه ارتبط بها.

واتهم جمهور الفنانة العراقية عمر كمال، بسرقة لحن أغنيته من أغنية الفنانة العراقية الشهيرة «شكد حلو»، التي وصل عدد مشاهديها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب إلى 62 مليون مشاهدة من كل أنحاء العالم، من كلمات محمد الواصف وألحان علي صابر.