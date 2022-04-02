مسلسل ياسمين عبد العزيز رمضان 2022 يتصدر محركات البحث.. مقطع فيديو السبب

تصدر مسلسل ياسمين عبد العزيز رمضان 2022 محركات البحث على الإنترنت على مدار الساعات الماضية، وذلك بعد أن نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز مقطع فيديو يجمعه بها، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، قائلا: «مش قلتي مش هتعملي حاجة في رمضان السنة دي»، لتصيب الجمهور بحالة من الحيرة حول مشاركتها في سباق دراما رمضان.

مسلسل ياسمين عبد العزيز رمضان 2022 يتصدر محركات البحث

ولم يتم الإعلان عن مسلسل ياسمين عبد العزيز رمضان 2022، ضمن الخريطة البرامجية للقنوات خلال موسم الدراما الرمضانية، إذ أعلنت «ياسمين» في وقت سابق أنها لن تشارك في سباق رمضان الحالي، ولكنها تظهر فقط من خلال حملة إعلانية بمشاركة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، حيث ردت على مقطع الفيديو الذي نشره «كريم»، قائلة: «مين اللي قالك إن أنا هعمل حاجة في رمضان السنة دي».

وأثار مقطع الفيديو الذي نشره الفنانان، حالة من الحيرة بين الجمهور إذ توقع البعض أن يكون هناك عملا جديدا يجمع بين كريم وياسمين عبد العزيز، وأشار البعض الأخر أنه ربما يكون حملة دعائية أو برنامج، حيث علقت إحدى المتابعات على الفيديو: «هو الخبر صح ولا بتشتغلونا»، وأضافت أخرى: «غششينا.. هيكون مسلسل ولا برنامج»، وعلقت إحدى رواد السوشيال ميديا: «أكتر اتنين بحبهم في إعلان واحد».