أول فيديو من عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز.. العوضي يهديها باقة ورد

شارك المطرب عمر كمال جمهوره بمقطع فيديو من حفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز.

أحمد العوضي يهدي ياسمين باقة ورد حمراء

ونشر «كمال» الفيديو، خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتظهر خلاله ياسمين عبد العزيز بصحبة زوجها الفنان أحمد العوضي، وهو يهديها قبلة على خدها حاملة باقة كبيرة من الورد الأحمر.

وأدى أغنية: «هابي بيرث داي تو يو» بصوته، مطالبا ياسمين عبد العزيز مشاركته الأغنية وسط تشجيع الحضور لها.