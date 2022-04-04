مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء.. بينهم طفل

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقي اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من قسم شرطة رأس سدر، يفيد انقلاب سيارة ملاكي الساعة السادسة صباح اليوم الاثنين، على الطرق الدولي «رأس سدر - الطور».

مصرع اثنين في الحادث

وتبين أن السيارة التي تحمل أرقام 1157 (ط ج ق) ملاكي، وانقلبت بعد كارتة أبو صويرة في اتجاه مدينة الطور على بعد 5 كيلومترات من المدينة، وأسفر الحادث عن مصرع اثنين، هما رجاء زاهر أبو المجد، 62 سنة، من محافظة الغربية، والطفل أحمد محمد عبد المعبود، 6 سنوات.

كما أسفر الحادث عن إصابة ألفت أبو اليزيد أحمد، 39 سنة، من محافظة المنوفية، باشتباه كسر بالقدم اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل الجثتين والمصابة إلى المستشفى

وانتقل إلى موقع الحادث ثلاث سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد مدير هيئة الإسعاف المصرية بجنوب سيناء، ونُقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى رأس سدر العام، والمصابة نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثتين بعد تلسيمهما لذويهما، وطلبت تحريات المباحث وإدارة المرور حول الحادث.

وقال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر لـ«الوطن»، إنه جرى رفع السيارة من الطريق وإعادة فتحه امام حركة السيارات، مشيرا إلى التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الجثتين إلى ذويهما عقب انتهاء تصريح الدفن، وذلك عن طريق سيارات نقل الموتى مجانا.