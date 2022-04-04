حملة رقابية تضبط اسطوانات غاز قبل طرحها في السوق السوداء بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين في البحيرة حملات تموينية على المخابز و الأسواق، اليوم.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر عرض لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث بمركز شبراخيت، كما تمكنت إدارة تموين رشيد من ضبط 231 اسطوانة غاز منزلية مهربه من الإسكندرية إلى مطوبس للبيع بالسوق السوداء.

تحرير محاضر للمخالفين في الرحمانية وإيتاى البارود

وبمركز الرحمانية تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و محضرين عدم اعطاء بون صرف الخبز ومحضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات وقت المرور.

كما تم تحرير 4 محاضر إنتاج خبر ناقص بمركز ايتاى البارود، وتم ضبط مخبز تصرف فى عدد 6 شكاير دقيق بلدى بالبيع فى السوق السوداء ومحضر عدم الاحتفاظ بماكينة صرف الخبز

وجري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

حملة تموينية مكبرة في شبراخيت

كما شنت إدارة تموين مركز شبراخيت حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه، أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية.

كما شدد محافظ البحيرة علي شن حملات لمتابعة ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.