التحفظ على شخص حاول الانتحار بتفجير 4 أسطوانات غاز في منزله بالشرقية

تباشر نيابة الحسينية بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، اليوم، التحقيق في محاولة انتحار رجل بسبب خلافات مع زوجته وتركها المنزل، وذلك بتفجير 4 أسطوانات غاز داخل منزله في مدينة الحسينية، ما تسبب في احتراق المنزل وانهيار أحد جدرانه، وإصابة مالك المنزل وشقيقه وشخص آخر تصادف مروره في الشارع.

انتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق

وقررت نيابة الحسينية انتداب المعمل الجنائي لفحص مكان الواقعة، وحصر قيمة التلفيات والخسائر، كما قررت التحفظ على الزوج المتهم والذي يتلقى علاجه داخل المستشفى.

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة الحسينية بلاغ بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة المركز، وعلى الفور تم الانتقال لمحل البلاغ والدفع بقوات الحماية المدنية حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده.

تفجير 4 إسطوانات غاز داخل المنزل

وتبين من الفحوصات نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بالطابق الأول بعقار مكون من أرضى وطابقين علويين ملك (عامل مقهى – مقيم بذات العقار)، حيث قام المذكور بفتح عدد 4 أسطوانات بوتاجاز بالصالة وغرفة النوم وإشعال النيران بهم، محاولاً الإنتحار لمروره بحالة نفسية سيئة نظراً لخلافاته مع زوجته وتركها وأنجاله المنزل، ما أدى إلى نشوب الحريق وإنهيار حائط غرفة النوم المطلة على الشارع فى واجهة عدد 3 محال تجارية أسفل العقار وتبين أنها ملك 3 أشخاص.

وأسفر الحادث عن ذلك إصابة مالك الشقة المشار إليها، وشقيقه، وشخص تصادف مروره أسفل العقار، وعامل بأحد المحال التجارية.

محاولة انتحار سابقة

وبسؤال المصابين ومالكي المحال أيدوا ما جاء بالفحص، كما أضافوا بسابقة قيام مالك الشقة بإشعال النيران بالشقة وقيامهم بمنعه، وبسؤال مالك الشقة اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.