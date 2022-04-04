المنشآت الفندقية: 50%من فنادق شرم الشيخ تتحول حاليا إلى «صديقة للبيئة»

كشف علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية أن 50% من فنادق شرم الشيخ بدأت حاليا إجراءات التحول لتكون منشآت صديقة للبيئة، لافتا إلى أن باقى فنادق المدينة ستبدأ خلال الفترة المقبلة وقبل نهاية شهر أغسطس المقبل فى إجراءات التحول.

وأشار عاقل إلى أنه من المقرر أن تكون كافة المنشآت الفندقية بشرم الشيخ صديقة للبيئة قبل بداية مؤتمر المناخ العالمى فى دورته الـ 27 الذى تستضيفه المدينة أواخر العام الجاري.

50 فندقا تقدم للغرفة حتى الآن

وأضاف رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية لـ«الوطن» أن عدد الفنادق التى تقدمت إلى الغرفة بطلبات للتحول لإستخدام الطاقة النظيفة ولتكون صديقة للبيئة بلغ حتى الآن 50 فندقا من مختلف درجات النجومية، لافتا إلى أن وزارة السياحة والآثار منحت المنشآت الفندقية بالمدينة فبراير الماضى مهلة 6 أشهر للإنتهاء من عملية التحول.

وتابع قائلا إن تحول كافة منشآت المدينة نحو السياحة الخضراء الصديقة للبيئة سيسهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة للمدينة خلال الفترة المقبلة، كما أن المقاصد السياحية التى تٌطبق كافة المعاييروالإشتراطات البيئية باتت الأكثر قدرة على جذب سياح العالم خلال الفترة الحالية.

شرم الشيخ المدينة الأولى فى تطبيق المعايير البيئية

وأشار عاقل إلى ان مدينة شرم الشيخ ستكون النموذج الأول لتحول كافة المدن السياحية المصرية نحو السياحة الخضراء، موضحا أن مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ستكون المدينة السياحية الثانية التى ستكون كافة منشآتها السياحية والبيئة صديقة للبيئة ثم تليها باقى المدن السياحية الأخرى، لافتا إلى أنه بحلول 2030 ستكون كافة المدن السياحية المصرية صديقة للبيئة.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أن نسب الاشغال الفندقى بالمدن السياحية في البحر الأحمر وجنوب سيناء ستبدأ فى الارتفاع التدريجى بداية من الأسبوع المقبل بسبب أعياد الربيع، موضحا أن كافة المنشآت الفندقية جاهزة لإستقبال أى عدد من السياح خلال الفترة المقبلة.