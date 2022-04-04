مصدرو الحاصلات الزراعية يطالبون «التجارة» بدعم الشحن إلى روسيا 50%

تقدم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بعدد من المقترحات لتخفيف تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على صادرات القطاع، من بينها دعم نولون الشحن للموانئ الروسية بأثر رجعي منذ تاريخ نشوب الحرب، وسرعة صرف مستحقات المصدرين من صندوق دعم الصادرات.

وكشف تقرير أعده المجلس بشأن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على صادرات القطاع الزراعي - حصلت «الوطن» على نسخة منه - أن روسيا وأكرانيا تمثلان أسواقا رئيسية للمصدرين المصريين، حيث تحتل موسكو المركز الأول في الدول المستقبلة للصادرات الزراعية المصرية بكمية تصل إلى حوالى 660 ألف طن وبقيمة تصل إلى 309 مليون دولار تقريبا، في الموسم التصدديري المنتهي 2020 -2021.

صرف دعم الصادرات

وبحسب التقرير الذي تم إرساله إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، فقد طالب المجلس بدعم الشحن إلى روسيا بنسبة 50%، أسوة بالأسواق الأفريقية، على أن يكون ذلك بداية من تاريخ الحرب الأوكرانية، كما تضمنت المطالب صرف مستحقات مصدري الحاصلات الزراعية لدى صندوق تنمية الصادرات المتأخرة حتى 30 يونيو 2021، على أن يكون الصرف فورا ودون خصم بنسبة الـ15% الخاصة بالسداد المعجل.

وطالب المجلس كذلك بسرعة إنهاء إجراءات صرف دعم الصادرات الزراعية للموسم الجديد من 1 يوليو 2021، وحتى 30 يونيو 2022، بحد أقصى خلال شهر من تقديم المستندات، وشدد المجلس على ضرورة قيام صندوق تنمية الصادرات بشكل استثنائي لصادرات هذا الموسم، باستثناء ملفات الشحنات الزراعية المصدرة إلى روسيا وأوكرانيا من تقديم مستند الإشعار البنكي، الذي يفيد بورود الحصيلة.

تضرر الصادرات من الحرب في أوكرانيا

وكشف التقرير عن تضرر الصادرات الزراعية إلى روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الحرب، حيث استحوذت السوق الروسية وحدها على نحو 16% من الكميات المصدرة، كما تشير بيانات الصادرات الفعلية التي تم تصديرها قبل الأزمة للموسم 2021 - 2222، وحتى نهاية يناير 2022 حوالى 137 ألف طن بقيمة 92 مليون دولار تقريبا.

وذكر التقرير أن الفترة الحالية، من بداية مارس وحتى أغسطس، تمثل ذروة الموسم التصديري للحاصلات الزراعية إلى روسيا.