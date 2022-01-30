«تصديري الحاصلات الزراعية»: زيادة صادراتنا 250 مليون جنيه في 2021

قال النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنه وفي ظل اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي المصري، فقد تم تحديث وانتقال المنظومة إلى آفاق أخرى، لافتا إلى أن العام الماضي نجحت مصر في زيادة تصدير حاصلاتها الزراعية بواقع 250 مليون جنيه عن عام 2020.

«الدمرداش»: معدلات التصدير الخاصة بالحاصلات الزراعية بلغت حد الـ2.4 مليار دولار

وأضاف «الدمرداش»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن معدلات التصدير الخاصة بالحاصلات الزراعية بلغت حد الـ2.4 مليار دولار ككل، وهي زيادة وصلت لـ12% في خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح أن فتح الأسواق الأجنبية يتم بعد دراسة تلك الأسواق والمنافسين فيها، ثم الحديث مع التنسيق التجاري ثم الحجر الزراعي من أجل فتح الأسواق خارجيا، «اهتمام الرئيس بهذا القطاع والمشروعات اللي بيقوم بها من صوب زراعية والدلتا الجديدة وسيناء ومستقبل مصر سيؤدي إلى تقليل الفجوة الزراعية وزيادة المنتجات التصديرية».

«الدمرداش»: سعر قنطار القطن وصل لـ6 آلاف جنيه

وأكد أنه وبدون تدريب أو الإرشاد الزراعي أو تنمية قدرات العاملين في هذا القطاع فلن ينموا القطاع ويحقق المطلوب منه، حيث أن هناك ما يقارب الـ60% من الشعب المصري مرتبطين بشكل وثيق بالزراعة، «مبادرة حياة كريمة فرحت الكثير من المزارعين وأهالينا في الريف لأنهم حسوا أن التنمية جت من القاهرة للإسكندرية ليهم».

وفند: «القطن المصري كان زمان بيتم تعبئته في شكاير الكيماويات، ولكن ده اتغير وبقى ليه نظام تاني خالص، والقنطار السنة اللي فاتت كان بـ2000 جنيه، والسنة دي وصل سعر القنطار لـ6 آلاف جنيه، والدولة عملت منظومة محالج كبرى علشان يكون فيه قيمة مضافة للقطن المصري».