«تصديري الحاصلات الزراعية»: تراجع أسعار الأرز قريبا

كشف مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن مصر لا تعاني نقصًا في إنتاج محصول الأرز محليًا إذ أننا ننتجه بكميات كبيرة، موضحًا أن سبب ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق مؤخرًا يعود إلى زيادة وكثافة الطلب على الأرز.

زيادة الطلب على الأرز

وأكد «النجاري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك علاقة تربط بين الأرز والقمح تسببت في ارتفاع الطلب على الأرز، موضحًا أن المكرونة تُصنع من القمح ومع زيادة أسعاره عالميًا بسبب الحرب الدائرة في أوروبا الآن بين روسيا وأوكرانيا؛ زاد الطلب على المكرونة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا مع المكرونة، خصوصًا في محلات الكشري، ما رفع الطلب على الأرز، وساهم في قلة المعروض.

وتوقع رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن تهدأ أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة؛ مع ضخ كميات كبيرة من المحصول في الأسواق لمواجهة الطلب الزائد، ومن ثم تنخفض الأسعار في السوق المحلية.

المخزون الاستراتيجي من محصول الأرز يكفي لنحو 6 أشهر

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية طمأنت المواطنين بشأن وفرة مخزون الأرز، موضحة أن المخزون الاستراتيجي منه يكفي لنحو 6 أشهر مقبلة، مؤكدة على الاكتفاء الذاتي من الأرز الذي يكفي لسد حاجة الأسواق، مشيرة إلى أن الوزارة تصرف الأرز على البطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات للكيلو الواحد.

أسعار العقود الآجلة لسلعة الأرز ببورصة شيكاغو

عالميًا شهدت أسعار العقود الآجلة لسلعة الأرز ببورصة شيكاغو التجارية تباينًا مع بداية الأسبوع الحالي، وقفزت أسعار العقود الآجلة لشهر مايو المقبل بنحو 0.30% في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار العقود الآجلة لشهر يوليو 2022 بنحو 0.39 % في الوقت الذي تشهد السوق المحلية استقرارًا في الأرز الأبيض تزامنًا مع ارتفاع أسعار الأرز الشعير.