«العربية للتصنيع» تنشئ مصنعا لمواسير الغاز لخدمة مشروعات «حياة كريمة»

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، عن إنشاء مصنع جديد لمواسير الغاز، داخل مصنع حلوان للصناعات المتطورة، التابع لها، لتوفير مواسير الغاز اللازمة في أعمال البنية التحتية، لاسيما في المشروعات المُنفذة في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي تتضمن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمناطق المحرومة منها.

العربية للتصنيع تُنشئ مصنعا لمواسير الغاز

وقالت «العربية للتصنيع»، في تقرير مصور صادر عنها اليوم، إن إنشاء مصنع مواسير الغاز يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، للعمل على تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات الحديثة، وتعظيم شعار «صُنع في مصر».

وأوضحت الهيئة، في تقريرها، أن إنشاء المصنع يأتي في إطار مشاركتها فيما وصفته «مشروع القرن»، وهو مشروع حياة كريمة، ولتوفير احتياجات مصر من تلك المواسير، لافتة إلى أن مصنع حلوان ذاته سبق وأن أنشأ مصنع تحت مسمى «30 يونيو لإنتاج مواسير البولي إيثلين» المستخدمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي حتى أقطار 1600 ملي متر، وينشئ اليوم مصنع الغاز.

ولفتت الهيئة إلى أن المصنع الجديد سينتج ما يوازي 28% من استهلاك المواسير المتعلقة بالغاز الطبيعي في مصر، وهو يعمل بتكنولوجيا ألمانية.

المصنع صديق للبيئة.. ويُنتج قرابة 28% من استهلاك مصر

وأشارت «العربية للتصنيع»، في الفيديو الصادر عنها، أن «المصنع» صديق للبيئة، ويعمل على توفير استهلاك الكهرباء من خلال إعادة استخدام الحرارة المنبعثة من تسخين البولي ايثلين في العمل على الخامات اللازمة لمواسير الغاز، كما أنه مُرقمن بالكامل، منذ بداية التشغيل من وحدة تغذية أوتوماتيكية للخامات، وحتى المنتج النهائي.

وأوضحت أنه تم تزويد المصنع بمعدات حديثة تعمل أوتوماتيكياً، لضمان خروج المنتج النهائي بمواصفات عالمية.

وقالت الهيئة إنها حريصة على استخدام الطاقة النظيفة قدر الإمكان في عمليات الإنتاج، وتم تزويد المصنع بمحطة طاقة شمسية بقدرة حتى 1.5 ميجا وات.