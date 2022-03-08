العربية للتصنيع تبحث توطين التكنولوجيا في معرض الدفاع العالمي بالرياض

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون وتحقيق التكامل العربي في الصناعات الدفاعية وتطورها، وفقا لأحدث النظم العالمية، لافتا إلى أهمية عقد الشراكات مع كبري الشركات العالمية بهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

معرض الدفاع العالمي في الرياض

جاء هذا في إطار فعاليات اليوم الثاني لمعرض الدفاع العالمي في الرياض، الذي شهد عقد مقابلات ومباحثات بهدف تبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا، حيث جرى الاتفاق على التنسيق لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للمعدات والأنظمة الدفاعية، مع مدير الصناعات العسكرية السعودية، ونائب قائد الحرس الوطني السعودي ومدير شركة كاتيك الصينية العالمية وإحدى كبرى الشركات البولندية المتخصصة في مجال الإلكترونيات والطاقة الشمسية.