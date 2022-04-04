«سامح» يرفع دعوى نشوز ضد زوجته بسبب خروجها من البيت: بتسيب العيال لوحدهم

«بتسيب العيال في البيت لوحدهم طول اليوم، وبتخرج مع صديقاتها، ولولا ستر ربنا كانت البنت الصغيرة هتولع في البيت عشان كانت جعانة»، بهذه الكلمات برر «سامح. م»، دعوى النشوز التي أقامها ضد زوجته، «نادية. ش» بعد زواج دام 13 عامًا، وقال إنه تحمل إهمالها طوال هذه السنوات حتى يحافظ على المنزل واستقراره.

وقال الشاب الثلاثيني، إنه على الرغم من أنه حذرها أكثر من مرة، واشتكى لأهلها، إلا أنه فاض به الكيل من تصرفاتها، وتوجهه لمحكمة الأسرة وأقام ضدها دعوى نشوز، ودعوى أخرى لإسقاط حضانة عن الصغار لأنها غير أمينة عليهم.

تفاصيل الزيجة

وحكى «سامح» لقاضي محكمة الأسرة، تفاصيل زيجته التي قرر أن ينهيها بسبب إهمال زوجته، فقال إنه تزوج منها عن حب، بعد أن قابلها في الجامعة ونشأت بينهما قصة حب دامت 4 سنوات، وبعد التخرج ارتبط بها رسميًا، وبدآ على الفور في تجهيزات شقة الزوجية، ودامت الخطبة لمدة 6 أشهر فقط، وتمت الزيجة وانتقلت للعيش برفقته، وبعدها ظهرت أمامه فتاة أخرى، وبسبب تصرفاتها معه بدأ يكره العيش برفقتها.

الزوجة تغيرت بعد الزواج

يحكي الزوج أنه بعد مرور عامين، تلاشى الحب بينهما، لكنه رفض إنهاء الزيجة لأنها فاجأته بحملها الأول، وسعد واعتقد أن الطفل سيعيد الحب بينهما، وأنها ستتوقف عن تصرفاتها وإهمالها الشديد للمنزل، وبدأ يصلح ما أفسدته في علاقاتهما، ويعاملها بطريقة حسنة، ويتقرب منها من أول وجديد، وطوال فترة الحمل زادت عصبيتها وطريقتها السيئة، واعتقد أنه ذلك بسبب هرمونات الحمل، وفق لحديث الزوج.

13 سنة زواج و3 أطفال

واستكمل الزوج حديثة بأنه يأس وتأكد من أن أسلوبها لن يتغير، وأنه تحملها فقط من أجل الطفل، وعاش معها لمدة 13 عامًا، وأنجب منها 3 أطفال، وكان هو من يهتم بهم طوال فترة غيابها عن المنزل، ويعاملها بكل حب، رغم انتقاد الجميع له ولأسلوبه معها، وكان يتحمل كل ذلك، على الرغم من أنها ليس لها عمل، وكل هذا الإهمال بسبب خروجها مع صديقتها طوال اليوم والتنزه معهن.

الزوجة مهملة وبتسيب العيال في البيت

وتابع «سامح» لقاضي محكمة الأسرة، الموقف الذي جعله يطالب بنشوز زوجته، وقال: «كل يوم والتاني خارجة وبتسيب البيت بالساعات، وبتسيب العيال لوحدهم وبتقفل عليهم الباب، ولما أزعق لها تضايق وتقولي إنها عايزة تتطلق، وخر مرة اتخانقت معاها ومنعتها من الخروج طول ما أنا بره البيت، وسيبتها ونزلت، واتفاجئت بالجيران بيتصلوا عليا بسبب ريحة شياط جامدة، فسيبت الشغل ورحت لقيتها نزلت وقافلة على العيال، وبنتي الصغيرة جعانة وبتحاول تعمل أكل».

دعوى نشوز وإسقاط حضانة

أنهي الزوج دعواه أمام القاضي، قائلًا إنه اتصل بها وطلب منها عدم العودة للمنزل مرة أخرى، وعدم الطلب بحقها في أطفالها، وتوجه لمحكمة الأسرة بروض الفرج، وأقام دعوى نشوز حملت رقم 12288 لسنة 2021، وطالب بإسقاط حضانة الأطفال عنها، ولازالت الدعوى أمام المحكمة.