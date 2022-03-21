«ياسين» في دعوى نشوز: «اتجوزتها بأمر والدي.. وهددتني بالقتل»

في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وقف شاب يدعى «ياسين» في محكمة الأسرة، وينظر لساعته ونظراته تراقب المارة باستغراب، وبحسب حديث الزوج لـ«الوطن»، قال إنه جاء للمحكمة بعد أن هددته زوجته الأولى بالقتل، بسبب أنه تزوج عليها امرأة أخرى، ما جعل حياته مستحيلة وتلاحقه بالدعاوى الكيدية منذ زواجه، فتوجه للمحكمة بعد زواج دام 9 سنوات، وأقام ضدها دعوى نشوز.

تزوجها بأمر من والده

بدأ ياسين حديثه، بأنه تزوج من فتاة رأتها العائلة مناسبة، ورفضوا زيجته من حبيبته القديمة، وحاول طوال فترة الخطبة أن يحبها لكنه فشل في ذلك، وعندما حاول فسخ الخطبة منعه والده تحت مسمى أنه يعرف مصلحته أكثر منه، وأنه يحبها بعد العشرة والزواج وإنجاب الأطفال.

الزوجة سليطة اللسان

وأشار الزوج إلى أنه أخذ بنصائح والده، لكن بعد الزواج لم يحدث أي شيء، بل كان أسلوبها سيئا للغاية، وسليطة اللسان ومغرورة، وبعد عامٍ واحد من الزواج كره حياته وكان يفكر في إنهاء الزيجة، لكن كان القدر أقوى من أي شيء ورزقه الله بطفلته الأولى، وأكمل الزيجة من أجلها، متابعا: «البنت ملهاش ذنب تعيش وسط أسرة مش مستقرة».

الزوج حافظ على الزواج من أجل ابنته

واستطرد ياسين، وهو يردد كلمات تعبر عن حزنه الشديد على شبابه الذي قضاه مع امرأة مثل زوجته، حسب وصفة، أنه عاش 9 سنوات وهو يحاول أن يتقرب منها، لكنها كانت تعامله بأسلوب يجعله يندم على الزواج منها، وكان يعاملها باحترام شديد ولم يبخل عليها بأي شيء، وعاش طوال حياته يحافظ على المنزل من أجل ابنته، وكلما نظر في عينيها البريئة نسى كل شيء، لكن مؤخرًا ساءت الأمور بينهم، ما جعل الحياة مستحيلة.

هددته بالقتل بعد زواجه الثاني

نظر الزوج بجانبه، وهو يحاول أن يشرح لـ«الوطن» حجم المأساة التي يعيشها منذ عامين، قائلا: «من 3 سنين قابلت واحدة وغصب عني وقعت في حبها، وبعد فترة من التعارف عرضت على أهلي أتجوز من غير ما أجرح مشاعر زوجتي الأولى، وأهد البيت عشان بنتي تعيش في سلام، وفعلًا اتجوزت واتفقت مع مرأتي الجديدة أن معظم الوقت هكون موجود في بيتي مع بنتي وهي وافقت، وبعد شهور، مراتي الأولى عرفت، ولما واجهتني مأنكرتش، وهددتني بالقتل».

محضر كيدي ليطلق الثانية

وأشار ياسين إلى أنه حاول مصالحتها لكنها تركت المنزل، وبعدها بأيام أقامت ضده محضرا في قسم الشرطة بأنه ضربها، وكان طلبها للتنازل عن المحضر هو أن يطلق زوجته الثانية، لكنه رفض، وأقنعها والدها بالتنازل من أجل ابنتها ووافقت بعد عِند شديد، ومن يومها تصله رسائل تهدده بالقتل منها ومن بلطجية إن لم يطلق زوجته الثانية.

دعوى نشوز بسبب تهديدها بقتله

وأنهى الزوج حديثه بأنها جعلت حياتهما معا صعبة ومستحلية، ولم يعد يمارس يومه بشكل طبيعي بسبب جنونها، وتلاحقه دائمًا بالدعاوى الكيدية، وهو على هذا الحال منذ عامين، ولا يود أن يخسر ابنته الوحيدة، فتوجه لمحكمة الأسرة بالجيزة وأقام ضدها دعوى نشوز حملت رقم 5343، ولا تزال الدعوى أمام المحكمة.