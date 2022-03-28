«حازم» يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بعد 45 يوما: «ماشية على مزاجها»

لجأ شاب في أواخر العشرينات من عمره، يدعى «حازم، هـ» بدعوى نشوز لمحكمة الأسرة بعد مرور 45 يومًا فقط على زواجه، وبسؤال القاضي له عن سبب دعواه وهو ما زال «عريس»، قال: «طلعت مش مظبوطة وماشية على مزاجها، ولما جيت أتكلم معها طلعت مش عايزة تحكمات»، وبرر موقفه بأنه لم يكن على علم بأسلوب حياتها قبل إتمام الزيجة، وأن الجميع شكر في أخلاقها عندما سأل عليها، لكن بعد الزواج وجد من الصعب التعامل مع وضعها، فقرر اللجوء للمحكمة وإقامة دعوى نشوز.

والدته اختارت له العروسة

يحكي «حازم» لقاضي محكمة الأسرة تفاصيل زيجته لـ«الوطن»بينما يبدو عليه الندم، وقال إنه تخرج من الجامعة وحصل على وظيفة بمرتب مجزي، وساعده والدته في شراء شقة وتجهيزها، ولم ينقصه سوى أنه يكمل نصف دينه ليلبي رغبة والدته بالزواج لتفرح به وبأطفاله، وطلب من والدته البحث عن عروسه له، وبعد عدة اختيارات استقرت على فتاة تقرب لجارتهم، وحددت موعد للمقابلة بعد أن شكر الجميع في أدبها وحيائها.

وبعد اللقاء الأول استلطفها، ووافقوا على الخطبة، وكانت هادئة لم يظهر عليها أي سلوك سيء، وكانت عائلتها محافظة للغاية، وكانت تتحاكي النساء بأخلاقها وتعليمها، وكان يطلب منها الخروج بمفردهما أو شراء مستلزمات شقة الزوجية كانت ترفض، وكان يقدر حيائها، وبعد عدة أشهر كانت جهزت كل شيء، وطلب والدها عدم إطالة فترة الخطبة، وإتمام الزيجة، وأقاموا حفل زفاف كبير تحاكي الجميع به، حسب رغبتها.

حازم: فوجئت بأسلوبها بعد الزواج

واسترجع الزوج أول أيام في زواجه، وقال لقاضي محكمة الأسرة إنه فوجئ من أسلوبها السيء في التعامل، وكأن أمامه فتاة أخرى لم يعرفها، وحينها تأكد أنه كان يعيش في تمثيلية، وأنها لا تعرف عن الحياء شيء، بعد أن سمع طريقة حديثها وألفاظها مع صديقتها، وفوجئ من صديقتها وطريقتهما في التعامل خلال زيارتهم لها في المنزل، ولم يعجبه الوضع، وعندما طلب منها قطع علاقتها بها، طلبت منه عدم التحكم في حياتها ودار بينهما شجار كبير في أول أسبوع زواج، وشتمته بألفاظ يخجل عن ذكرها، فضربها.

الزوج معترض على حياتها وصحابها

وتابع الزوج حديثه لقاضي محكمة الأسرة وقال: «بعد 10 أيام لقيتها كل يوم خروج مع صاحباتها اللي حذرتها منهم، وبالذات بعد ما عرفت إنهم بيخرجوا مع شباب ولما حذرتها قالتلي إنها حرة، وإني مش من حقي أتحكم في اختيارتها، وأنهم مجرد صحاب، بس التليفونات والرسايل فيها تجاوزات أنا كراجل مقبلهاش، فضربتها وطردتها من البيت، ورد فعل أهلها كان عادي وحسوا إني مكبر الموضوع».

دعوى نشوز بعد أن هددته بالخلع

وأنهى الزوج دعواها بأنه لم يقبل أن يكون في هذا الوضع، ولن يتقبل أسلوبها، فطلب منها الانفصال لكنها هددته بالخلع، فتوجه لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقام ضدها دعوى نشوز، حملت لرقم 1284، ولازالت الدعوى أمام المحكمة.