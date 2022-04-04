بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 11 شخصًا بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مطروح - الإسكندرية» في منطقة سيدي عبدالرحمن.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات الأوّلية للمصابين، ونُقل المصابون إلى مستشفى العلمين النموذجي، وأُخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابي حادث الميكروباص

واستقبل مستشفى العلمين جميع المصابين فور وقوع حادث، اليوم الاثنين، وهم سعد راشد نصر، 42 سنة، من الإسكندرية، مصاب باشتباه «pc» وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وأيمن عبدالهادي بكر، 45 سنة، من سوهاج، مصاب باشتباه «pc» وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وشعيب فرحات بكري، 33 سنة، من الإسكندرية، مصاب باشتباه «pc» وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وعبدالرحمن مجاهد مصطفى، 16 سنة من الإسكندرية، مصاب باشتباه «pc» وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

كما أصيب عاطف محمد أحمد إسماعيل، 43 سنة، من القاهرة، مصاب باشتباه «pc» وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ومجدي أحمد إبراهيم، 46 سنة، من الإسكندرية، مصاب باشتباه «pc» وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وخميس عبدالمنعم مسعود، 42 سنة، من البحيرة، مصاب باشتباه «pc» وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وكارم محروس راضي طه، 42 سنة، من الإسكندرية، مصاب باشتباه «pc»، واشتباه نزيف داخلي في المخ والبطن، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وضمت قائمة المصابين أحمد سعد علي 38 سنة، من الإسكندرية، مصاب باشتباه «pc»، واشتباه كسر بالفقرات القطنية وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وعلاء سعد العدل، 30 سنة، من الإسكندرية، مصاب باشتباه «pc»، وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى جاد محسن، 30 سنة، من البحيرة، مصاب باشتباه «pc»، واشتباه كسر بالفقرات القطنية والساق والزراع الأيمن وكدمات وسحجات في الجسم.

الشرطة تعاين موقع الحادث

وفور الإبلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، انتقلت مباحث قسم شرطة العلمين لطريق مطروح إسكندرية وضباط إدارة المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي لموقع الحادث، وجارٍ الفحص والمعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته.