العثور على جثة سيدة متحللة داخل شقتها بمدينة نصر.. الرائحة كشفت الواقعة

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة أربعينة متعفنة وفي حاله تحلل، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف غموض الواقعة، كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار العثور على الجثة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من شقة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة نصر، وبالانتقال تم تحديد مكان ابنعاث الرائحة الكريهة، وتبين أنها شقة خاصة بإحدى السيدات تقيم فيها بمفردها، وعلى الفور وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وبالدخول تبين العثور على جثة سيدة تدعي «س ا ف، 42 سنة، وبالفحص تبين أن الجثة في حاله تعفن رمي كامل «متحللة».

وتعذر معرفة وجود إصابات ظاهرية

وتعذر على فريق البحث معرفة وجود إصابات ظاهرية من عدمه بسبب تحلل الجثة، وبمعاينة الشقة مسرح العثور على جثة المتوفية، تبين سلامة جميع منافذها من أي كسر أو عنف، كما وعدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.