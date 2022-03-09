العثور علي جثة مجهولة ومتعفنة لشاب غريق في مياه النيل بأبو النمرس

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها لكشف هوية شاب مجهول عُثر علي جثته في حاله تعفن كامل في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، إذ تم نقلها إلي مشرحة زينهم ووضعها تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لأجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ووجود شبهه جنائية من عدمها.

كما كلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، مع أخذ بصمات الجثة وعرضها علي مصلحة الأمن العام لمطابقتها بالصمات المحفوظة لديها في محاولة لكشف هوية الشاب الغريق.

بلاغ بالعثور على الجثة

تلقي مأمور قسم شرطة أبو النمرس بلاغا بالعثور علي جثة غريق في مياه نهر النيل بدائرة مركز الشرطة، وبالانتقال تم التنسيق مع قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، وتم انتشال الجثة وبالفحص تبين أنها جثة ذكر في العقد الثالث من العمر، كما تبين أن الجثة في حاله تعفن رمي كامل، ثم نقلها إلي مشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصدر أمني: رفع بصمات الجثة لكشف هوية صاحبها

ومن ناحيته، قال مصدر أمني، لـ«الوطن»، إنه تم رفع بصمات الجثة بمعرفة رجال الأدلة الجنائية تمهيدا لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدي مصلحة الأمن العام في خطوه لكشف هوية الشاب الغريق.

وأضاف المصدر أنه جاري فحص بلاغات التغيب في الأقسام المختلفة بمحافظة الجيزة، وخاصة التي تحمل مواصفات جثة الشاب الغريق، موضحا أنه في حاله استمرار غموض هوية صاحب الجثة فأنه سوف يتم فحص بلاغات التغيب في محافظتي القاهرة والقليوبية ربما يكون التيار حرف الجثة لمكان العثور عليها.