«حماة الوطن» بالقليوبية يشارك في إفطار الصائمين بمحطة قطار بنها «صور»

شارك حزب حُماة الوطن بالقليوبية، أمس الأحد، في إفطارالصائمين بمحطة قطار مدينة بنها، فى إطار الدور الاجتماعي الذي يقوم به الحزب انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم.

وجبات إفطار بمحطة قطار بنها

وقامت أمانة حزب حُماة الوطن بالقليوبية تحت إشراف الدكتور أحمد يوسف رزق أمين محافظة القليوبية، بمشاركة من بعض شباب الحزب، بتوزيع وجبات إفطار على الصائمين بمحطة قطار مدينة بنها فى الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.

احتفالية عيد اليتيم

ومن جانب آخر، قامت أمانة حزب حُماة الوطن بالقليوبية بتنظيم احتفاليه بمناسبة عيد اليتيم، وذلك تحت إشراف الدكتورأحمد يوسف رزق أمين محافظة القليوبية، واللواء عبدالعليم بركة أمين تنظيم القليوبية، والدكتور أحمد نجيب أمين شباب القليوبية.

وحرص حزب حماة الوطن بالقليوبية على المشاركة فى الاحتفال بيوم اليتيم وتقديم كل سبل الدعم للأطفال الأيتام، في ضوء اهتمام الدولة ببناء وتنمية الإنسان المصري، وخلق جيل قادر على تحمل المسؤولية في المستقبل، ودفع مسيرة التنمية والازدهار.

واختتمت الفعالية وسط أجواء من الفرحة والبهجة جمعت بين الأطفال وأعضاء الحزب من الشباب، وذلك للاحتفال بيومهم الذي يعكس كل معاني المحبة والرحمة التي توصي بها القيم الدينية والإنسانية.