أسعار البن والكاكاو تعاود الارتفاع عالميًا بعد أسابيع من التراجع والهدوء

عاودت أسعار البن ارتفاعها بعد أسابيع من التراجع وهدوء الأسعار، بالتزامن مع تزايد القلق من تأثير أزمة في إمدادات الأسمدة الروسية على المزارعين في أمريكا اللاتينية.

وسجلت أسعار البن 228.5 سنتًا للرطل (الرطل يعادل 450 جرامًا تقريبًا) في تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بـ211 سنتًا للرطل في تعاملات 14 مارس الماضي، وتشير حركة أسعار البن في البورصات العالمية إلى تسجيله مستويات منخفضة نسبيًا في أول شهر فبراير الماضي، وتحقيق مستويات بلغت 222 سنتًا للرطل في تعاملات 2 مارس الحالي، ثم الارتفاع مجددًا إلى 232 سنتًا في تعاملات 7 مارس.

عودة رحلة الصعود بتحقيق مستويات مرتفعة

ورغم تراجع الأسعار إلى مستويات 214 سنتًا للرطل في تعاملات 28 مارس الماضي، إلا أنها عاودت رحلة الصعود بتحقيق مستويات مرتفعة في نهاية الشهر وبداية أبريل الجاري، وسط توقعات بأن تشهد الفترة بداية من يونيو المقبل زيادة في سعر البن بسبب صعوبة استيعاب كبار المنتجين للتكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع الأسمدة ونقص المعروض منها، وفقًا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» في وقت سابق.

وأكّدت وكالة «بلومبرج» أنَّ الفترة المقبلة قد تشهد زيادة في الأسعار على المستوى العالمي، نتيجة لأزمة تراجع إمدادات الأسمدة، عقب فرض الغرب والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على روسيا نتيجة غزوها لأوكرانيا، خاصة أن روسيا وبيلاروسيا تُعتبران من كبار منتجي الأسمدة في العالم.

ارتفاع سعر الكاكاو مع بداية الشهر

كذلك سجل سعر الكاكاو ارتفاعًا في بداية الشهر، وسجل سعر الطن 2626 دولارًا، مقابل 2562 دولارًا في تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، ومقارنة مع 2683 دولارًا للطن في تعاملات 9 مارس، ونحو 2522 دولارًا للطن في 14 مارس.

وشهدت أسعار الكاكاو ارتفاعًا خلال فصل الشتاء، وفي شهر مارس الجاري بدأت الأسعار تشهد تقلبات، لكنها بدأت في الهبوط بشكل ملحوظ مع تراجع الطلب نسبيًا.