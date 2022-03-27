أسعار البن والكاكاو تشهد استقرارا نسبيا بعد أشهر من الارتباك

شهدت أسعار البن والكاكاو، استقرارا نسبيا بعد أشهر من الارتباك الذي سبق اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ووسط قلق متزايد من تأثيرات انقطاع إمدادات الأسمدة الروسية عن المنتجين الرئيسيين في أمريكا اللاتينية.

وسجلت أسعار البن 221 سنتا للرطل (الرطل يعادل 450 جرام تقريبا) في نهاية تعاملات 25 مارس الجاري، مقارنة بـ238 سنتا للرطل في تعاملات 24 فبراير الماضي، وتشير تحركات أسعار البن إلى تسجيله مستويات منخفضة نسبيا في أول شهر فبراير مسجلا 222 سنتا للرطل في تعاملات 2 مارس الحالي.

الارتفاع مجددا إلى 232 سنتا في تعاملات 7 مارس

ثم الارتفاع مجددا إلى 232 سنتا في تعاملات 7 مارسومن المتوقع أن يشهد الربع الثالث من العام الجاري زيادة في سعر البن نتيجة عدم قدرة المنتجين على امتصاص التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع الأسمدة ونقص المعروض منها، وفقا لوكالة «بلومبرج».

وبلغ سعر البن أقل معدل له خلال مارس في يوم 14 مارس، حين بلغ 211 سنتا للرطل، لكنه عاود الارتفاع مجددا في تعاملات 20 مارس، ليصل إلى 224 سنتا، ليسجل اليوم 221 سنتا للرطل.

وقالت الوكالة، إن الفترة المقبلة قد تشهد زيادة في الأسعار على المستوى العالمي، نتيجة لأزمة تراجع إمدادات الأسمدة، عقب فرض الغرب والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على روسيا نتيجة غزوها لأوكرانيا، حيث تعد روسيا وبيلاروسيا من كبار منتجي الأسمدة في العالم.

سجل سعر الكاكاو هبوطا الأسبوع الماضي

في المقابل سجل سعر الكاكاو هبوطا الأسبوع الماضي، حيث سجل سعر الطن 2562 دولارا، مقارنة مع 2683 دولارا للطن في تعاملات 9 مارس الجاري، ونحو 2522 دولارا للطن في 14 مارس.

وشهدت أسعار الكاكاو ارتفاعا خلال فصل الشتاء، وفي شهر مارس الجاري بدأت الأسعار تشهدت تقلبات، لكنها بدأت في الهبوط بشكل ملحوظ مع تراجع الطلب نسبيا.