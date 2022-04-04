الإعدام شنقا للمتهمين بقتل طفل لسرقة توك توك بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها اليوم بمعاقبة 3 متهمين بقتل طفل لسرقته والاستيلاء على التوك توك وهاتف محمول ومبلغ مالي بالإعدام شنقا بعد إحالة إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

إحالة أوراق المتهمين بقتل طفل لسرقة توك توك إلى المفتي

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام رئيس محكمة جنايات الزقازيق وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد محمد لاشين وسكرتارية فليبس صبحي.

تفاصيل مقتل الطفل بعد استدراجه

تعود أحداث القضية رقم 321 لسنة 2021 جنايات ديرب نجم والمقيدة برقم 154 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باتهام «محمد. أ.م .م.م» 23 سنة مقيم بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية و«عبد الجواد. ع. ع . م» 20 سنة طالب بالصف الثاني الأزهري مقيم بالدقهلية و«أحمد. ع. ض. ع» 20 سنة مندوب مبيعات مقيم بقرية النعامنة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية و«إبراهيم . س . إ . ح» 27 سنة عامل بمقهى ومقيم بعين شمس بالقاهرة، حيث قتلوا المجني عليه الطفل «مصطفى م. م» بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل جميع سائقي الدراجات النارية من الأطفال لسرقتهم وما إن ظفروا به وأحكموا عليه شركهم فسدد المتهمان الثاني والثالث سيلا من الضربات بالأيدي بجسده.

انهار المجني عليه وضعفت قواه وتمكن الأول من أن يطوق عنقه بيده دافعا إياه بعزيمة انتقامية قاصدا إزهاق روحه ما أدى لوفاته وتمكنوا من سرقة الدراجة النارية «توك توك» والهاتف الجوال ومبلغ مالي خاصة بالمجني عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.