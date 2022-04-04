حملات مكثفة لرفع تراكمات القمامة وصيانة أعمدة الإنارة بشوارع الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لرفع تراكمات القمامة من الشوارع على مدار اليوم، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن، فضلاً عن دهان البلدورات وصيانة أعمدة الإنارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رفع القمامة من مختلف قطاعات حي أول الزقازيق

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بمتابعة أعمال الدهانات ورفع كفاءة البلدورات بشارع طلعت حرب طريق الكورنيش وشارع المعهد الديني وشارع محمد حسين ونفق أبو الريش من أجل إظهار شوارع وميادين حي أول الزقازيق بالصور الحضارية والجمالية المشرّفة.

إعادة الصورة الجمالية والحضارية لمدخل مدينة الزقازيق

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بدهان البلدورات، وزرع وقص وتقليم الأشجار، لإعادة الصورة الجمالية والحضارية لمدخل المدينة.

ورفعت رئاسة مركز ومدينة بلبيس تراكمات القمامة من كل المناطق، وشملت شارع بورسعيد وشارع جمال عبد الناصر وأمام موقف الزقازيق وأمام الإدارة التعليمية القديمة وحاوية المتاجر وشارع سعد زغلول، وأمام المدارس ومنطقة الساحة وموقف العايد.

وفي السياق ذاته، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بأعمال نظافة لعدد من المناطق على مدار اليوم بالورديات الثلاثة، وهي (المنشية - أنقيزة - منية المكرم - الساحة الشعبية - كفر البلاسي - أحمد حلمي)، والتى تتضمن عددًا كبيرًا من الشوارع بالمدينة ورفع أتربة من عدد من الشوارع الرئيسية، إضافة إلى قص وتهذيب الأشجار ونظافة بالميادين الرئيسية، وتصليح وتمهيد الشوارع الجانبية بالجليدر.