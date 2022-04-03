محافظ الشرقية يتابع توافر السلع بمعارض «أهلا رمضان»

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء على توافر السلع بمعارض «أهلًا رمضان» المُقامة بمختلف أنحاء المحافظة والمقدمة للمواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر بأسعار مخفضه عن الأسواق الخارجية تصديًا لجشع التجار.

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وأضاف محافظ الشرقية أن معارض «أهلًا رمضان» المُقامة بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تهدف إلى توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج تيسيرًا على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

متابعة حركة البيع والشراء

وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريتي التموين والطب البيطري بالمرور اليومي على المعارض لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض والتأكد من الالتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة وجوده المنتجات المعروضه للبيع أمام المواطنين.

وعلي جانب آخر كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة وإزاله التعديات على الأراضي الزراعية وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد حملة لإزالة تعدي بقرية الحرية التابعة للوحدة المحلية بالصوه على مساحة 100 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة المركز بشن حملات لرفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، وقد أسفرت عن رفع 723 حالة إشغال وتحرير 13 محضرًا وضبط 23 حالة متمثلة في الباعه الجائلين بوسط المدينة، كما تم فك سرادقين لبيع المواد الغذائية لعدم الحصول على التراخيص.

وشنت رئاسة حى ثان الزقازيق حملة لرفع الإشغالات لإعادة الانضباط والمظهر الحضاري لشوارع الحي وبدأت الحملة بالشوارع المتفرعة من شارع عبد العزيز علي، وتم رفع جميع إشغالات المحلات التجارية، ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات والباعة الجائلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.